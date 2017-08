Komiksy na lato: Legendy naszych czasów, Wiedźmin, Skalp

W sierpniu na polskim rynku nie zabraknie ważnych premier komiksowych. Przyglądamy się nowościom jakie przygotowało wydawnictwo Egmont.

Legendy naszych czasów

Zdjęcie Okładka albumu Legendy naszych czasów / materiały prasowe

Album dwóch znakomitych europejskich twórców komiksowych - Enkiego Bilala i Pierra Christina, będący zapisem nastrojów panujących we Francji w latach 70. XX wieku. Składa się z trzech luźno powiązanych fabularnie części, których tematem są społeczno-polityczne realia ówczesnego świata. Bohaterem pojawiającym się we wszystkich opowieściach jest tajemniczy młodzieniec - Białowłosy, niemy świadek nadprzyrodzonych wydarzeń. Zawsze staje po stronie prostych ludzi, by chronić ich przed bezdusznością aparatu państwowo-biurokratycznego.

Legendy naszych czasów to historie utrzymane w konwencji political fiction, ocierające się o fantastykę i utopię. Stanowią dziś jedno z najważniejszych dokonań artystycznych w XX-wiecznej sztuce komiksowej.

Rysownikiem cyklu jest Enki Bilal - twórca komiksowy, scenarzysta, reżyser filmowy, mistrz "poważnej kreski". Do najbardziej znanych komiksów, które stworzył, należą: Julia & Roem, Animal`z, Kolor powietrza, Tetralogia potwora oraz Trylogia Nikopola. Scenariusz napisał utalentowany Pierre Christin, autor znanego polskim czytelnikom tomu Fins de siècle: Falangi Czarnego Porządku, Polowanie.



Corto Maltese - Zawsze trochę dalej, tom 3

Zdjęcie Okładka albumu Corto Maltese / materiały prasowe

Trzeci tom historii przygodowej włoskiego mistrza komiksu Hugona Pratta.

Wenezuela, 1917 rok. Awanturnik Corto Maltese rozpoczyna kolejną serię wypraw po Ameryce Południowej oraz po wyspach i małych państwach Ameryki Środkowej. Będzie przedzierał się przez dżunglę, popłynie słabo znanymi szlakami rzecznymi, natknie się na dzikie plemiona Indian, weźmie udział w rewolucji w jednej z republik bananowych, pozna pewną krwawą historię wojenną oraz - jak zwykle - napotka na swej drodze piękne i tajemnicze kobiety.

Seria o marynarzu włóczędze i romantycznym awanturniku Corto Maltese rozgrywa się w różnych częściach świata. Corto przeżywa liczne przygody w egzotycznych krainach, wplątuje się w intrygi polityczne, a nawet bierze udział w niezwykłych wydarzeniach o charakterze mistycznym...

Crime Alleys, Okrutny los, część 2

Zdjęcie Okładka albumu Crime Alleys / materiały prasowe

Dokończenie historii rozpoczętej w albumie pt.: Pierwsza sprawa. W roku 1876 Sherlock jest młodzieńcem traktującym rozwiązywanie zagadek kryminalnych jako zabawę i umysłowe wyzwanie. Zaczyna się to zmieniać, kiedy nieznani bandyci porywają jego przyjaciela, wirtuoza skrzypiec. Wówczas Holmes rozpoczyna współpracę z policją i próbuje wyjaśnić tajemnicę zniknięć ludzi nauki i sztuki. W końcu sam zostaje uprowadzony przez organizację wpływowego złoczyńcy Henry’ego Moriarty’ego. Sherlock jeszcze nie wie, że wplątał się w intrygę, która sięga samych szczytów władzy Imperium Brytyjskiego. Śledztwo to dramatycznie wpłynie na psychikę początkującego detektywa i będzie rzutować na całe jego przyszłe życie.

Dwutomowe opowieści o Holmesie (wcześniej zostały wydane dwie dylogie: Wampiry Londynu oraz Sherlock Holmes i Necronomicon) składają się na serię pisaną przez francuskiego scenarzystę Sylvaina Corduriégo, który zyskał uznanie właśnie opowieściami o detektywie wszech czasów.

Twórcą serii jest sławny włoski scenarzysta i rysownik Hugo Pratt (1927-1995), znany polskiemu czytelnikowi ze znakomitych albumów Indiańskie lato i El Gaucho. Pratt kontynuował prace nad Corto Maltese przez 25 lat, w czasie których stworzył dwanaście obszernych tomów cyklu.

Batman - Epilog, tom 10

Zdjęcie Okładka albumu Batman / materiały prasowe

Mieszkańcy Gotham wiedzą, że to Batman tak naprawdę rządzi ich miastem i jest gotów zrobić wszystko, by je chronić. Losy metropolii i Mrocznego Rycerza są nierozerwalnie splecione. I chociaż Bruce Wayne przeżył kilka miesięcy jako zwyczajny obywatel, teraz wreszcie powraca do roli bohatera. Czy Gotham mogłoby przetrwać bez swego obrońcy? I - co ważniejsze - czym byłby Bruce Wayne bez swego superbohaterskiego wcielenia?

Scenarzysta Scott Snyder przedstawia ostatnią opowieść o Mrocznym Rycerzu, w której bohater walczy ze znajomymi przeciwnikami i nowymi wrogami. W niezwykłych opowieściach zawartych w tym tomie, Batman trafi do alternatywnej, dystopijnej przyszłości, a także zagłębi się we własną przeszłość. Ponownie będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania: kim jest, kim się stał i jak musi wyglądać jego dziedzictwo...

Legendarni scenarzyści Scott Snyder (Batman, All-Star Batman, Amerykański Wampir) i James Tynion IV (Wieczny Batman) oraz rysownicy - Greg Capullo (Spawn), Roge Antonio (Wieczni Batman i Robin), ACO (Midnighter) i Riley Rossmo (Constantine: The Hellblazer) przedstawiają ostatni tom serii.

Skalp, tom 5

Zdjęcie Okładka albumu Skalp / materiały prasowe

Finał jednej z najlepszych amerykańskich serii ostatnich lat.

Tajny agent FBI Dashiell Zły Koń w końcu dowiedział się, kto kilka miesięcy wcześniej zabił jego matkę na odludnej drodze w Południowej Dakocie. Wódz Lincoln Czerwony Kruk zszedł z mrocznej ścieżki, na którą wkroczył wiele lat temu. Teraz, po raz pierwszy w życiu, ci dwaj synowie rezerwatu Prairie Rose mają wspólny cel: odnaleźć i zabić człowieka, który zamordował Ginę Zły Koń. Czy jednak będą w stanie odłożyć na bok wzajemną niechęć, by wytropić wspólnego wroga?

Ostateczna bitwa o duszę rezerwatu wkrótce się rozpocznie - a żołnierze każdej ze stron szykują się do walki na śmierć i życie.

Uznany autor Jason Aaron (Original Sin, Thor, Wolverine, PunisherMAX, Bękarty z Południa) oraz rysownik R. M. Guéra (Batman Eternal, Django Unchained) doprowadzają opowieść o zepsuciu, zdradzie i pokucie do krwawego i oczyszczającego zakończenia.

Komiks tylko dla dorosłych!

Punisher Max, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Punisher MAX / materiały prasowe

Drugi, równie mroczny i brutalny tom kultowej opowieści o samotnym mścicielu z Nowego Jorku. Na zlecenie samego Nicka Fury’ego Punisher wyrusza na Syberię, gdzie przechowywany jest najbardziej śmiercionośny wirus na świecie. Samobójcza misja budzi ze snu demony zimnej wojny, a świat kolejny znajduje się na krawędzi katastrofy nuklearnej. Tymczasem do miasta powraca Nicky Cavella, który zrobi wszystko, by zjednoczyć mafię - i raz na zawsze rozprawić się z Punisherem.

Za scenariusz tej historii odpowiada laureat Nagrody Eisnera, scenarzysta Garth Ennis (Kaznodzieja, Hellblazer, Hitman). Twórcami rysunków są Dougie Braithwaite (Incredible Hulk, Secret Invasion: Thor) oraz Leandro Fernández (Wolverine, Spider-Man: Splątana sieć, Deadpool: Wojna Wade’a Wilsona).

Komiks tylko dla dorosłych!

Uniwersum DC - Odrodzenie

Zdjęcie Okładka albumu Odrodzenie / materiały prasowe

Album Uniwersum DC - Odrodzenie rozpoczyna nową komiksową erę w dziejach świata superbohaterów DC Comics. Jest również niezbędnym wprowadzeniem do wszystkich komiksów superbohaterskich, które będą się ukazywać w Klubie Świata Komiksu w serii Odrodzenie od września 2017.

Wally West - niegdyś znany jako Kid Flash, a potem Flash - został uwięziony poza czasem i przestrzenią, przez co nikt dziś nie pamięta, że w ogóle istniał. Tylko on wie, że ktoś skradł wszystkim ludziom dziesięć lat życia, w wyniku czego rzeczywistość uległa poważnym zmianom. Aby znaleźć winnego zamieszania i uświadomić przyjaciołom, co się dzieje, Wally musi powrócić na Ziemię. Niestety, wszelkie jego próby kończą się niepowodzeniem. Ulegający powolnemu unicestwieniu Flash zdaje sobie sprawę, że tylko od niego zależy los wszechświata.

Scenariusz komiksu napisał Geoff Johns, autor wielu bestsellerowych albumów (m.in. Liga Sprawiedliwości), a zilustrowali czołowi rysownicy amerykańscy: Ivan Reis (Liga Sprawiedliwości), Gary Frank (Batman: Ziemia Jeden), Ethan Van Sciver (Green Lantern: Rebirth) oraz Phil Jimenez (Infinite Crisis).

Grzech pierworodny

Zdjęcie Okładka albumu Grzech pierworodny / materiały prasowe

Watcher, tajemniczy byt, który obserwuje ludzkość z Księżyca i zna wszystkie jej grzechy, został zamordowany. Kto go zlikwidował - i dlaczego? Oto największa zagadka kryminalna w uniwersum Marvela! Kapitan Ameryka, Wolverine, Doktor Strange, Czarna Pantera, Punisher i inni rozpoczynają śledztwo, podczas którego wyjdą na jaw najgłębsze sekrety ziemskich superbohaterów...

Autorami tej historii są znani i lubiani scenarzyści: Jason Aaron (Skalp, Thor Gromowładny, Wolverine i X-Men), Ed Brubaker (Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, X-Men: Mordercza geneza) i Mark Waid (Deadpool, Daredevil, Fantastyczna Czwórka). Rysunki stworzyli Mike Deodato (Avengers, New Avengers), Javier Pulido (Hawkeye, She-Hulk) oraz Jim Cheung (Nieskończoność, Avengers: Krucjata dziecięca).

Wiedźmin. Klątwa kruków, tom 3

Zdjęcie Okładka albumu Wiedźmin / materiały prasowe

Trzeci tom popularnej serii o wiedźminie. Autorem rysunków jest polski autor Piotr Kowalski.

Geralt i Ciri otrzymują kolejne zadanie. Tym razem Merwina, właścicielka łaźni w Novigradzie, wynajmuje ich do zabicia strzygi, która od pewnego czasu grasuje po mieście i sieje postrach wśród mieszkańców. Wiedźmini wyruszają więc w drogę obfitującą w nieprzewidziane przygody. Gdy docierają do Novigradu, okazuje się, że za pozornie nieskomplikowaną misją kryje się dramatyczna historia. W mieście wiedźmini poznają Elida - dziwnego chłopaka, który potrafi zamieniać się w kruka.



Geralt i Ciri szybko orientują się, że Elid skrywa jakiś mroczny sekret i że być może z jego pomocą uda im się dotrzeć do strzygi. Sprawę jednak komplikuje niespodziewane pojawienie się Yennefer, która wydaje się utrudniać Geraltowi i Ciri wykonanie zlecenia. Co kieruje czarodziejką? Jaką tajemnicę kryje Elid? Czy wiedźminom uda się pokonać strzygę? Klątwa kruków trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony i z pewnością nie zawiedzie fanów Geralta.