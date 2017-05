Komiksowy maj - najciekawsze nowości

W maju komiksową ofensywę przeprowadzą nie tylko supebohaterowie. Co przygotowało wydawnictwo Egmont?

Gnat

Zdjęcie Okładka albumu Gnat / materiały prasowe

Reklama

Komiks "Gnat" amerykańskiego scenarzysty oraz rysownika Jeffa Smitha powstał w latach 1991-2004. W oryginale seria "Bone" liczyła pięćdziesiąt pięć zeszytów i została wydana w wersji czarno-białej.



W 2017 roku wydawnictwo Egmont publikuje cykl po raz pierwszy w Polsce i od razu w wersji kolorowej. Inspiracją dla autora do stworzenia wyjątkowej serii komiksowej było wiele źródeł. Zaowocowało to ogromnym, zachwycającym światem oraz nadzwyczajnymi przygodami Chwata Gnata i jego kuzynów, podróżujących czasem razem, a często osobno po niezwykłych krainach, a wszystko zabarwione ogromną porcją dowcipu.



Reklama

Jeff Smith umie dawkować humor lepiej niż niemal wszyscy inni twórcy komiksów. Jego dialogi zachwycają - tak samo jak jego ludzie, nie wspominając o zwierzętach, czarnych charakterach, a nawet robakach - napisał o komiksie Neil Gaiman.



"Gnat" niemal natychmiast okazał się bestsellerem, zdobył kilkadziesiąt międzynarodowych nagród, w tym najważniejsze wyróżnienia w branży: dziesięć Nagród Eisnera (m.in. w kategoriach: najlepsza publikacja humorystyczna, najlepszy scenarzysta, najlepszy rysownik czy najlepsza kontynuowana seria) oraz jedenaście Nagród Harveya. Do dziś sprzedał się w milionach egzemplarzy w kilkunastu językach.



Wojna Robinów

Zdjęcie Okładka albumu Wopjna Robinów / materiały prasowe

Album zawiera historie publikowane w różnych seriach o mieście Gotham, ale tworzące razem jedną zwartą opowieść o wydarzeniach zwanych wojną Robinów.



Gdy Bruce Wayne znalazł się na marginesie wydarzeń, a nowy Batman okazał się funkcjonariuszem zatrudnionym przez magistrat, imienia "Robin" zaczęły używać setki nastolatków. W ten sposób powstał ruch społeczny młodych, samozwańczych stróżów prawa. Wystarczył wszakże jeden tragiczny wypadek z udziałem pewnego nowego Robina, by władze Gotham ogłosiły polowanie na nieletnich bohaterów ze znakiem "R". Wówczas pierwsi Cudowni Chłopcy - Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake i Damian Wayne - powracają do Gotham, aby ocalić dzieciaki, dla których stali się wzorem. Okazuje się, że konfliktem steruje najstarsze i najpotężniejsze tajne bractwo Gotham - Trybunał Sów. Nawet bohaterowie, którzy przez lata trenowali u boku Największego Detektywa Świata, nie są w stanie odgadnąć prawdziwego celu intrygi uknutej przez mroczne stowarzyszenie.



Pełna rozmachu saga została napisana i narysowana przez ponad trzydziestu autorów, między innymi: Toma Kinga (The Omega Men), Raya Fawkesa (Wieczny Batman), Lee Bermejo (Joker), Khary’ego Randolpha (Teen Titans Go!), Mikela Janína (Justice League Dark) czy Steve’a Pugha (Animal Man).

Batman - Detective Comics, tom 7, Anarky

Zdjęcie Okładka albumu Anarky / materiały prasowe

Siódmy tom serii o kryminalnych przygodach Batmana oraz jego pomocników i policjantów z Gotham. Album składa się z kilku opowieści.

W pierwszej z nich Mroczny Rycerz i szef policji lotniska zajmują się sprawą wirusa uwolnionego przez międzynarodowego ekoterrorystę. Z kolei w Anarky, głównej historii zbioru, Nietoperz staje przed wielkim wyzwaniem - musi zapanować nad rewoltą tłumu, wywołaną przez nieznanego wcześniej anarchistycznego łotra o przydomku Anarky. W tym śledztwie Batman współdziała z oficerem policji Harveyem Bullockiem, który wcześniej nie ufał obrońcy Gotham i dążył do jego aresztowania. Obaj szybko przekonują się, że tylko pracując razem, zdołają zapobiec rozlewowi krwi na ulicach miasta i schwytać tajemniczego przywódcę powstania. Co ciekawe, kluczem do sukcesu okaże się rozwikłanie zagadki dzieciństwa Szalonego Kapelusznika.

Głównymi autorami historii z tego albumu są Francis Manapul i Brian Buccellato, znani wcześniej ze wspólnej pracy nad opowieścią o Flashu oraz z szóstego tomu Detective Comics.

Anihilacja, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Anihilacja / materiały prasowe

Fala Anihilacji sieje w kosmosie coraz większe zniszczenie. Tym razem zmierzy się z nią trzech bohaterów: Silver Surfer, były sługa Pożeracza Światów, Super-Skrull, najpotężniejszy wojownik swojej rasy, oraz wygnaniec Ronan, który próbuje oczyścić swoje imię, ale trafia na Gamorę - najniebezpieczniejszą kobietę w galaktyce. Tymczasem wróg nie śpi i właśnie zawarł niespodziewany sojusz...

Autorami drugiego tomu tej słynnej Marvelowskiej sagi są Keith Giffen (Lobo, Thanos), Simon Furman (The Transformers) i Javier Grillo-Marxuach (scenarzysta m.in. serialu Zagubieni). Za rysunki odpowiadają Renato Arlem (X-Factor), Gregory Titus (Star Wars Tales) i Jorge Lucas (Black Panther, Iron Man, Incredible Hulk).

Wounded

Zdjęcie Okładka albumu Wounded / materiały prasowe

Pierwszy tom westernowej serii o śmierci i zemście.

W miasteczku pojawia się młody, sympatyczny mężczyzna. Sprzedaje dobrą whisky, chce kupić bydło, wynajmuje pokój w najlepszym hotelu.

Okazuje się jednak, że ma też inne plany. I że niektórzy mieszkańcy powinni częściej i uważniej oglądać się za siebie, gdy po zmroku wychodzą na ulicę. Bowiem i oni nie są tymi, za których się podają - statecznymi mieszczanami prowadzącymi spokojne biznesy. Przeszłość powraca.

Debiutancki album młodego rysownika i scenarzysty, Mikołaja Spionka, to pierwszy tom z planowanej trzyczęściowej brutalnej opowieści osadzonej w realiach Dzikiego Zachodu.



Top 10

Zdjęcie Top 10 / materiały prasowe

Olbrzymie, wielopoziomowe miasto Neopolis zbudowano niedługo po II wojnie światowej i przeznaczono na siedzibę rosnącej populacji superbohaterów, bohaterek i przestępców, którzy pojawili się na świecie dekadę wcześniej. W roku 1985 miasto przyjęło jurysdykcję sił policyjnych, strzegących wielu równoległych Ziem, z siedzibą główną w świecie zwanym Wielkim Środkiem.



Nasz własny posterunek owej sieci, Dziesiąty Komisariat (zwany pieszczotliwie Top 10) zatrudnia mieszkańców Neopolis i okolic. Wykonują oni pracę podobną do zadań policji z innych ziemskich komisariatów, z jednym wyjątkiem: tak jak obywatele miasta funkcjonariusze z Top 10 dysponują mocą potrzebną do kontaktów z egzotycznymi mieszkańcami Neopolis. Młoda policjantka Robyn Slinger, zwana Toybox (Zabawką), rozpoczyna pracę na komisariacie i poznaje barwne grono funkcjonariuszy, dysponujących umiejętnościami niezbędnymi w walce z superprzestępstwami i superzbrodniami, a także ze zwykłymi wykroczeniami. Oto historia, dzięki której ujrzycie w nowym świetle nie tylko pracę policji, ale i kwestię supermocy.



Pełne wydanie zbiorcze wyróżnionej Nagrodą Eisnera serii Top 10, autorstwa Alana Moore'a (scenarzysty Strażników i V jak Vendetta) oraz rysowników Gene’a Ha (Liga Sprawiedliwości) i Zandera Cannona (Transformers).



Wonder Woman, tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Wonder Woman / materiały prasowe

Opowieść o księżniczce Amazonek autorstwa wielokrotnego laureata Nagrody Eisnera Grega Rucki. Wonder Woman opuszcza Rajską Wyspę i rozpoczyna pracę jako ambasadorka Temiskiry na Ziemi. Publikuje tom esejów, w których przedstawia swoje spojrzenie na szereg kwestii obyczajowych i etycznych. Nie wszystkim ludziom podoba się jej filozofia.



Ponadto kruczowłosa wojowniczka musi poradzić sobie z przeciwnikami - pośród nich znajdą się Srebrna Łabędzica, Doktor Psycho oraz kilka greckich bóstw. Gościnnie występują: Batman i Flash. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w powieści graficznej Wonder Woman: The Hiketeia oraz w zeszytach serii Wonder Woman #195-205.

Sherlock Holmes - Crime Alleys, tom 1, Pierwsza

Zdjęcie Okładka albumu Sherlock Holmes / materiały prasowe

Pierwsza część kolejnej dwutomowej opowieści przedstawiającej nieznane przygody sławnego detektywa.

Jest rok 1876. Sherlock Holmes nie mieszka jeszcze przy Baker Street ani nie prowadzi praktyki detektywistycznej, jednak dla własnej rozrywki zajmuje się wyjaśnianiem zagadek kryminalnych. Pewien londyński inspektor policji, wiedząc o nieprzeciętnych możliwościach umysłowych Sherlocka, prosi go o pomoc w wyjaśnieniu tajemnicy zaginięć ludzi nauki i sztuki. Rozpoczyna się pierwsza sprawa, w której Holmes współpracuje ze Scotland Yardem.



Miniseria Crime Alleys przenosi nas w czasy młodości detektywa wszech czasów. Podczas niezwykłego śledztwa dojdzie do kilku wydarzeń, które zdeterminują całe przyszłe życie Sherlocka Holmesa...



Opowieść Crime Alleys tworzy trzecią dylogię cyklu. Scenariusze do wszystkich podserii pisze Francuz Sylvain Cordurié (autor cykli fantasy: Sword, Walkyrie), a rysunkami zajmują się różni graficy, między innymi Włoch Alessandro Nespolino, który zdobył rozgłos ilustracjami do albumu Ed Gein (scen. Dobbs), czwartego tomu serii poświęconej seryjnym mordercom (Dossier tueurs en série).

Hellboy w piekle, tom 2, Karta śmierci

Zdjęcie Okładka albumu Hellboy / materiały prasowe

Finał bestsellerowej sagi grozy sławnego autora Mike’a Mignoli o przygodach Hellboya, pochodzącego z piekła agenta amerykańskich służb specjalnych.

Hellboy zginął i znajduje się w piekle - czyli wrócił do domu. Nikt go tam jednak nie powitał z radością, a przybycie bohatera doprowadziło do rozpętania straszliwej wojny. Demony-niewolnicy powstali przeciw swym panom i pozabijali większość diabelskich książąt. Całe piekło pogrążyło się w chaosie, miasta zostały zniszczone, wszelka władza upadła.

Teraz, pośród zgliszczy, Hellboy szuka prawdy o samym sobie: kim tak naprawdę jest i jaki był cel jego ziemskiej egzystencji. W tej opowieści tytułowy bohater pozamyka wiele spraw z całego swego życia, ale czy odnajdzie własne przeznaczenie? Ostatni album serii nie odpowiada na wszystkie pytania, a zakończenie można interpretować na różne sposoby. Czyżby więc istniała możliwość powrotu Hellboya w kolejnych tomach?

Mike Mignola jest urodzonym w 1960 roku amerykańskim scenarzystą i rysownikiem. Światowy rozgłos zdobył docenioną także przez krytyków serią Hellboy, która doczekała się wersji powieściowych i kinowych ekranizacji. Mignola znany jest również z cyklu pobocznego BBPO i kilku komiksów o Batmanie (m.in. Zagłada Gotham, Gotham w świetle lamp gazowych).

Deadpool: Deadpool się żeni, tom 6

Zdjęcie Okładka albumu Deadpool / materiały prasowe

Deadpool się żeni! Ale to dopiero początek kłopotów. Najwyraźniej nawet udane wesele i miesiąc miodowy w Japonii nie mogą sprawić, że przeszłość przestanie prześladować Wade’a Wilsona. Zwłaszcza że autorzy jego wcześniejszych przygód (m.in. Fabian Nicieza, Joe Kelly i Mark Waid) postanowili uczcić tę wyjątkową okazję, przypominając jego miłosne perypetie sprzed lat!

Za scenariusz tego albumu odpowiadają Brian Posehn (popularny amerykański komik znany z kina i telewizji) i Gerry Duggan (Hulk, Nova, Hawkeye vs Deadpool). Rysunki stworzyli zaś Mike Hawthorne (Queen & Country) oraz Scott Koblish (Deadpool’s Art of War).



The Superior Spider-Man: Lud goblinów, tom 7

Zdjęcie Okładka albumu Spider-Man / materiały prasowe

Otto Octavius pragnął jednego: uwolnić Nowy Jork od zbrodni. Nie wiedział, że głęboko pod ziemią rósł w siłę lud goblinów! Teraz Superior Spider-Man musi stoczyć najważniejszą w swoim życiu bitwę i ocalić nie tylko całe miasto, lecz także ukochaną kobietę. Tymczasem na jaw wychodzi jego najpilniej strzeżony sekret...

Autorami tego finałowego tomu serii o Superior Spider-Manie są scenarzyści Dan Slott (The Amazing Spider-Man, She-Hulk) i Christos Gage (Spider-Verse, Buffy Postrach wampirów) oraz rysownik Giuseppe Camuncoli (The Amazing Spider-Man, Dark Wolverine).