Jaki jest wzór na osobowość geniusza?

Słuchasz Coldplay lub Guns N’Roses? Lubisz oglądać komedie? A może czytasz powieści kryminalne? Jeśli tak, to masz wiele wspólnego z... Albertem Einsteinem. Z okazji premiery serii fabularnej "Geniusz", poświęconej historii życia i odkryć tego wielkiego naukowca, National Geographic we współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz domem mediowym Mindshare, stworzył profil osobowości Einsteina. Powstał on na podstawie listów napisanych przez tytułowego geniusza w okresie berlińskim.

Einstein jest bez wątpienia uosobieniem geniusza. Co sprawiło, że zasłużył sobie na to miano? Jakie cechy przesądziły, że uważamy go obecnie za jeden z najwspanialszych umysłów w historii ludzkości?



Z analizy przeprowadzonej przez Uniwersytet Cambridge, zleconej przez kanał National Geographic, wynika, że Einstein został zakwalifikowany jako typ osobowości INTJ (Introverted Intuitive Thinking Judging). Osoby charakteryzowane jako typ INTJ wolą pracować samodzielnie niż z innymi i nie są specjalnie towarzyskie. Nie boją się jednak przejąć dowodzenia, gdy liderzy przedsięwzięcia zawodzą. Są silnie, pragmatyczne i myślą logicznie, unikając nadmiernych i gwałtownych emocji. Zwykle nie powielają obiegowych opinii i nie polegają na utartych autorytetach, wynikających z tradycji, stanowiska czy tytułu. Ponad wszystko są niezależne w myśleniu, silnie indywidualistyczne i kreatywne. Najlepiej pracuje im się, gdy mają autonomię

i przestrzeń. Pragną wyrażać siebie poprzez wytwory swojego umysłu.



Analiza zainteresowań osób o zbliżonym modelu osobowości wskazuje, że gdyby Einstein żył współcześnie, to lubiłby seriale, takie jak "Dexter", "Dr House" czy "Teoria wielkiego podrywu", zaś jego ulubionymi filmami byłyby intelektualne dokumenty. Słuchałby Coldplay, The Killers i Guns N’Roses, a także uwielbiałby komedie, horrory i literaturę kryminalną.



Metodologia, z której korzystali naukowcy: wyniki uzyskano na podstawie porównawczej analizy psycholingwistycznej, przeprowadzonej równolegle na 5634 słowach pochodzących z osobistych listów Einsteina, napisanych przez niego w okresie berlińskim oraz na bazie 53 000 słów i fraz grupy 69 000 użytkowników Facebooka, którzy zgodzili się na analizę swoich profili i aktywności.



Produkcja National Geographic pt. "Geniusz", przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane, pełne namiętności związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn, zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush. Producentami wykonawczymi serialu są laureaci Nagrody Akademii Filmowej za "Piękny umysł" Brian Grazer i Ron Howard.



Infografika: National Geographic

"Geniusz" - premiera w niedzielę 23 kwietnia o godz. 21:30 na National Geographic.