Inwestuj w klasykę. Ten rynek rośnie w szybkim tempie

Każde z tych aut odmieniało oblicze motoryzacji. Niezwykle rzadki i luksusowy Bentley, amerykańska legenda w najczystszej formie oraz klasyk, który daje możliwość skosztowania, czym była klasa Sport Leicht w latach 70-tych. Te eleganckie i oryginalne auta będą mogły znaleźć nowych nabywców podczas zbliżającej się jesiennej aukcji Ardor Auctions, która tym razem odbędzie się w ekskluzywnym sercu Warszawy 30 września.

Zdjęcie Bentley Azure z 1997 to już pełnoprawny klasyk /materiały prasowe

Reklama

Premiera pierwszego egzemplarza transmitowana była w telewizji, a kolejnymi modelami jeździli James Bond w filmie "Diamenty są wieczne" i Louis de Funès w "Żandarmie z Saint-Tropez". Ford Mustang - bo o nim mowa - to najbardziej rozpoznawalna legenda motoryzacji za Stanów Zjednoczonych. Kultowy klasyk, który stał się prekursorem typu pony car, czyli odpowiedzi na europejskie wozy GT. Wyjątkowy egzemplarz wystawiony na aukcji pochodzi z 1965 roku czyli drugiego roku produkcji, jest więc prawdziwą perełką na kolekcjonerskim rynku. Szacowana wartość to 80.000-110.000zł.

Przepych, splendor, luksus - to najtrafniejsze określenia opisujące Bentleya Azure z 1997 roku. Dodać należy, że to też auto niezwykle rzadkie, podstało jedynie w 1403 egzemplarzach. Od swojej pierwszej prezentacji w 1995 roku na targach w Genewie, stanowi też swoisty wyznacznik ekstrawagancji. W roku premiery samochód można było nabyć w salonie w cenie 350 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze wartości daje astronomiczną kwotę ponad 2 milionów złotych. To stylowe auto zostało wyposażone w owiany już legendą silnik Rolls-Royce’a, który generuje aż 390 koni mechanicznych. Szacowana wartość to 200.000-260.000 zł.

Reklama

Jesienna aukcja Ardor Auctions po raz pierwszy odbędzie się w eleganckiej przestrzeni Szucha Premium Offices. Pojawi się na niej kilkadziesiąt klasycznych oraz zabytkowych aut oraz motocykli. Poza Bentleyem i Mustangiem wśród pierwszych znanych obiektów możemy wyróżnić także Mercedesa 280SLC 1977 - niemieckie coupe, które swoją stylistyką przyciąga wzrok nawet bardziej doświadczonych kolekcjonerów. Auto może poszczycić się stylową drewnianą kierownicą oraz niewielkim przebiegiem - 108 tysięcy kilometrów. Szacowana wartość to 70.000-90.000 zł.

Rynek motoryzacji klasycznej w Polsce rośnie w dużym tempie. Zachodnie modele pochodzące z lat 50., 60., 70., kreują modę na zabytkowe auta i motocykle. Zabytkowe pojazdy wzbudzają zachwyt na miejskich drogach dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi oraz unikatowemu charakterowi. Ekskluzywne oraz unikatowe modele pójdą pod młotek już 30 września.



Zdjęcie Mustang to od ponad pół wieku ikona amerykańskiej motoryzacji / materiały prasowe

Ardor Auctions wraz z Desa Unicum zapraszają na kolejną Aukcję Samochodów Klasycznych i Motocykli: 30 września 2017, Szucha Premium Offices, ul. Litewska 1 Warszawa,