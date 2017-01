Emil Łowca Radarów: Sekrety jego fortecy na kołach

"Gwiazdy i ich pojazdy" - cykl programów autorstwa Filipa Nowobilskiego powraca na YouTube. W pierwszym odcinku po dłuższej przerwie o swoim samochodzie opowiada znany z telewizji Emil Łowca Fotoradarów.

Zdjęcie Kamer nigdy za wiele! Samochód bez kamery, to samochód niesprawny technicznie - mówi Emil /YouTube

Emil Rau to od lat wróg numer jeden straży miejskiej i policji. Człowiek tropiący absurdy drogowe i piętnujący nadużycia władz. Przed kamerą "Dużego w Maluchu" zaprezentował swój prywatny samochód, którym porusza się na co dzień.



Wybór Emila padł na skodę superb kombi z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów.



Nie jest to jednak zwykła skoda. To prawdziwy pojazd szpiegowski, naszpikowany gadżetami, niczym wóz Jamesa Bonda. Łowca Fotoradarów nie robi jednak tajemnic z wyposażenia swego środka transportu, ujawniając między innymi:



- dlaczego na stacjach benzynowych "trafia go szlag" i jaki związek ma z tym mała naklejka w prawym, górnym rogu szyby



- do czego służy mu woltomierz na pokładzie



- gdzie zainstalował CB radio



- po co mu aż kilka kamer, zamontowanych w różnych miejscach samochodu



- jaką funkcję pełni wpięty w nawiew "prymitywny" termometr kotłowy



- co trzyma w małym schowku umieszczonym na podsufitce



- ile gaśnic ma na pokładzie i gdzie ukrył profesjonalny alkomat



Jeśli chcecie poznać wszystkie sekrety z pokładu jeżdżącej fortecy Łowcy Radarów, zapraszamy do obejrzenia pełnego odcinka.



Wideo Czym jeździ Emil Łowca Fotoradarów? - odcinek #4 - [Duży w Maluchu GWIAZDY I ICH POJAZDY]