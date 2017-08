Domek na wulkanie. Wakacje ze śmiercią za rogiem

W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki czas, że chce rzucić wszystko i wyjechać gdzieś daleko od cywilizacji. Naturalnym wyborem są oczywiście przysłowiowe Bieszczady, ale mamy wrażenie, że ostatnio siedzą tam wszyscy, więc tym razem zaprpoponujemy coś bardziej odległego i egzotycznego.

Zdjęcie Za 125 dolarów za noc możemy zamieszkać na czynnym wulkanie na Hawajach /East News

Hawaje? A czemu by nie! Domek, który widzicie na zdjęciach, znajduje się właśnie tam, a dokładniej rzecz ujmując - położony jest na aktywnym wulkanie. Dzięki temu twoje wakacje na odludziu będą wyjątkowe, bo zbliżysz się ekstremalnie blisko do natury.



Technicznie rzecz biorąc - w każdej chwili możesz zginąć w męczarniach, jeśli wydarzy się niespodziewana erupcja i morze lawy zaleje domek. Ale mimo tego zagrożenia, chętnych na nocleg tuż przy najbardziej niespokojnym wulkanie świata - Kilauea nie brakuje.



Pomysłodawcami i twórcami tej nietypowej inwestycji jest grupa Artist Tree Homes. Domek w Manua Loa znajduje się cztery mile od krateru głównego Kilauea. Ma 42 metry kwadratowe powierzchni, zbudowany jest z drewna z recyklingu, a także posiada ekologiczne instalacje takie jak system oczyszczania deszczówki, czy też panele fotowoltaiczne.



Duże okna zapewniają niemal panoramiczny widok na okolicę: przepiękny ocean i wulkaniczne skały. Temperatura, jak się domyślacie, nie należy tu do najniższych. Za to nocą, panuje przyjemny chłód, a widok miliona małych iskierek dolatujących tu z krateru jest niczym piękny sen na jawie.



Dla tych, którzy od wakacji na końcu świata wymagają także XXI-wiecznych luksusów mamy dobre wieści. W domku jest Wi-Fi! Można zatem "apdejtować" Instagrama, czy też uprzykrzyć życie kolegom z pracy, dodając niesamowite galerie na Facebooka.



Zdjęcie Widok z okna należy do tych raczej przyjemnych / East News

Goście mają też do dyspozycji aneks kuchenny i łazienkę z gorącym prysznicem (gdyby mimo wszystko wrząca lawa zapewniała odpowiedniej temperatury) oraz oczywiście łoże w rozmiarze kingsajz.



No dobrze, ale ile to wszystko kosztuje? Okazuje się, że wcale nie tak dużo. Noc w domku na wulkanie pomniejszy stan naszego konta o 125 dolarów. Czy w cenie jest ubezpieczenie na życie - tego nie udało się już nam ustalić...