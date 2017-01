Corto Maltese i inne - komiksowe nowości

Wydawnictwo Egmont rozpoczyna wydawanie legendarnej serii komiksu europejskiego „Corto Maltese” o przygodach marynarza włóczęgi.To tylko jedna z wielu nowości, które pojawią się w najbliższym czasie na rodzimym rynku.

Corto Maltese - mistrzowska klasyka komiksu europejskiego teraz w kolorze

Zdjęcie Okładka pierwszego tomu Corto Maltese /materiały prasowe

- Opowieść słonych wód pozostaje w pamięci czytelników jako niezwykłe wydarzenie, przykład nowego sposobu tworzenia literatury poprzez komiks - napisał o komiksie Umberto Eco. - Morskie szlaki wyznaczają tutaj rytm wszystkich zdarzeń oraz opisują postaci, które kochają się po tym, jak do siebie strzelały, albo zabijają się z przyjaźni, tracą nad sobą kontrolę, i wymyślają na nowo swoje pochodzenie. (...) bardzo niewiele wiemy o samym Corto, o którym następne opowieści powiedzą nam wszystko, nie oszczędzając nawet jego matki - dodaje Eco.

Serię stworzył słynny włoski scenarzysta i rysownik Hugo Pratt, znany polskiemu czytelnikowi ze znakomitych albumów Indiańskie lato czy El Gaucho. Cykl Corto Maltese jest obecnie uznawany za klasykę komiksu europejskiego. Album Opowieść słonych wód zdobył w 1976 roku prestiżową nagrodę na festiwalu komiksu w Angoulême. Pratt pracował nad Corto Maltese przez 25 lat, w czasie których stworzył dwanaście obszernych tomów cyklu.

W samym komiksie dzieje się wiele! Fabuła mnoży kolejne zwroty akcji, bijatyki, strzelaniny, bohaterskie ucieczki, a wszystko w otoczeniu tropikalnych krajobrazów, ale i gwałtownych sztormów. Opowieść słonych wód to galeria indywidualnych, pełnokrwistych postaci wśród których są sam Corto, kapitan Rasputin, czy Mnich, ale i rozbójnicy morscy, żołnierze niemieccy oraz brytyjscy, sporo autochtonów, a także rozbitków.



Pierwszy tom liczący sobie 168 stron trafi do sklepów już 25 stycznia.

Anihilacja tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Anihilacja /materiały prasowe

Wielka fala anihilacji zagraża całemu kosmosowi. Annihilus, władca Strefy Negatywnej, chce zniszczyć wszystko, co istnieje, i tylko garstka bohaterów może stawić mu czoło. To jedna z najsłynniejszych i najbardziej rozbudowanych fabuł rozgrywających się w kosmosie Marvela. Całość zamyka się w trzech tomach.

Autorami albumu są m.in. scenarzyści Keith Giffen (Lobo, Thanos) oraz duet Dan Abnett i Andy Lanning (Punisher, Guardians of the Galaxy) oraz rysownicy Mitch Breitweiser (Marvel Zombies, Journey into Mystery) i Kev Walker (Thunderbolts, Avengers Arena).

Miss Marvel: Niezwykła tom 1

Zdjęcie Okładka komisku Miss Marvel: Niezwykła /materiały prasowe

Kamala Khan, do niedawna zwykła muzułmańska nastolatka z Jersey City, nagle staje się superbohaterką. Jak wpłynie to na jej codzienne, uporządkowane życie? Czy Kamala zdoła ukryć ten sekret przed rodziną? Jak odnajdzie się w świecie pełnym Marvelowskich herosów? Oto pierwszy tom nowej serii komiksowej. Tom, który dostał pięć nominacji do Nagrody Eisnera i zdobył statuetkę Hugo.

Autorzy komiksu Ms Marvel: Niezwykła to debiutująca tym tytułem jako scenarzystka komiksów superbohaterskich G. Willow Wilson (Cair, Air, A-Force) i rysownik Adrian Alphona (Runaways, Spider-Man Loves Mary Jane).

Wolverine and the X-Men: Starzy kumple, nowi wrogowie, tom 4

Zdjęcie Okładka albumu Wolverine and the X-Men /materiały prasowe

Tom Starzy kumple, nowi wrogowie to ostatnia z części skłądających się na serię komiksów z Wolverine’em do scenariusza Jasona Aarona. Wyższa Szkoła dla Mutantów im. Jean Grey funkcjonuje dalej, a nawet powoli przygotowuje się do zakończenia roku szkolnego. Tylko jej dyrektor Wolverine musi wcześniej załatwić kilka niedokończonych spraw, ale od czego w końcu ma swoje pazury.

Ponadto w albumie dodatkowa historia rozgrywająca się podczas crossoveru Nieskończoność, który zdominował komiksy Marvela wydane jesienią 2016 roku w Klubie Świata Komiksu.

Autorami zbioru są scenarzysta Jason Aaron (X-Men: Bitwa Atomu, Thor Gromowładny) i rysownicy Nick Bradshaw (Astonishing X-Men, Guardians of the Galaxy) i Pepe Larraz (Inhuman, Star Wars: Kanan).

The Superior Spider-Man: Superior Venom, tom 6

Zdjęcie Okładka albumu The Superior Spider-Man /materiały prasowe

Otto Octavius zadomowił się już w ciele Petera Parkera i wszystko wskazuje na to, że nie tylko stał się lepszym Spider-Manem, ale i że zostanie nim już na zawsze. Ciekawe, jak na te zmiany zareaguje Venom, kosmiczny symbiont, który kiedyś był mocno związany z Parkerem. Dziś jego nosicielem jest przyjaciel Petera z dzieciństwa, Flash Thompson. A kto będzie jutro?



Twórcami tego tomu są scenarzyści Dan Slott (The Amazing Spider-Man, She-Hulk) i Christos Gage (Spider-Verse, Buffy Postrach wampirów) oraz rysownicy Humberto Ramos (The Amazing Spider-Man, Runaways) i Javier Rodriguez (Daredevil, AXIS: Hobgoblin, Spider-Woman).

Batman - Detective Comics, tom 6, Ikar

Zdjęcie Okładka albumu Batman - Detective Comics #6 Ikar /materiały prasowe

Szósty tom serii o kryminalnych przygodach superbohaterów z Gotham. W tym albumie główną rolę gra najsławniejszy z nich - Batman.

Bruce Wayne zawiera porozumienie z pewną działaczką społeczną, aby wspólnymi siłami zagospodarować Wschodnie Nabrzeże, czyli najbiedniejszą część Gotham. Niedługo potem wspólniczka Bruce’a ginie na progu rezydencji Wayne’ów. Policja zaczyna interesować się miliarderem i szukać jego powiązań ze światem handlarzy żywym towarem oraz narkotyków. W tej sytuacji Batman rozpoczyna własne śledztwo. Zebrane przez niego dowody wskazują na szeroko zakrojony spisek z udziałem skorumpowanych polityków i rywalizujących ze sobą gangów.



Wszystko zaś obraca się wokół śmiertelnie niebezpiecznego narkotyku znanego jako Ikar. Detektyw Harvey Bullock, który kilka lat wcześniej miał do czynienia z tym specyfikiem, chce dorwać człowieka odpowiedzialnego za ponowne wprowadzenie Ikara na rynek. Podejrzewa, że jest nim Bruce Wayne. Mroczny Rycerz musi się spieszyć, aby odkryć prawdę, zanim jego alter ego trafi do więzienia.

Komiks został stworzony przez duet autorski znany wcześniej ze wspólnej pracy nad serią o Flashu, która została wysoko oceniona przez amerykańskich krytyków.