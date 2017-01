Bradl - Polak, który oszwabił Niemców

Wydawnictwo Egmont Polska i Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczynają nową serię komiksową "Bradl" - to fascynująca historia Kazimierza Leskiego "Bradla" - uczestnika Powstania Warszawskiego, błyskotliwego inżyniera, który na czas wojny przeobraził się w nieuchwytnego konspiratora.

Dynamiczna akcja, niebezpieczne rozgrywki, mroczne siedziby tajnych organizacji, wciągająca intryga, niezwykli bohaterowie gotowi ryzykować życie dla swojej ojczyzny - to wszystko znajdą czytelnicy w pierwszym tomie serii komiksowej "Bradl". Premiera tomu odbędzie się 23 stycznia 2017 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, a dwa dni później, 25 stycznia, komiks trafi do sprzedaży.

Komiks "Bradl" Tobiasza Piątkowskiego i Marka Oleksickiego powstał na kanwie losów jednego z uczestników Powstania Warszawskiego - Kazimierza Leskiego "Bradla". As polskiego wywiadu miał tak bogaty życiorys, że własną biografię zatytułował "Życie niewłaściwie urozmaicone". Przed wojną był inżynierem w zespole budującym słynne polskie okręty ORP "Orzeł" i ORP "Sęp", uczęszczał do szkoły lotniczej w Dęblinie i właściwie tylko jeden wypadek sprawił, że zamiast do RAF trafił do konspiracji.



Jako szpieg pracował dla jednej z najlepszych polskich organizacji wywiadowczych - był oficerem Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej Armii Krajowej. Wychodził cało z każdej opresji, przedzierał się przez okupowaną Europę z fałszywymi dokumentami, wytyczał szlaki dla kurierów i wykradał najpilniej strzeżone tajemnice III Rzeszy. Jego losy stały się doskonałą inspiracją do stworzenia wyjątkowej serii komiksowej.



Leski to postać niezwykła, o intrygującym życiorysie, który jest niemal gotowym scenariuszem filmu szpiegowskiego. Nic dziwnego zatem, że jego losy stały się inspiracją do stworzenia komiksu. Jestem przekonany, że o ważnych wydarzeniach i prawdziwych bohaterach można i należy opowiadać poprzez różnorodne gatunki czy środki wyrazu - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.



Zdjęcie Fragment komiksu Bradl /materiały prasowe

Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z wydawnictwem Egmont oddaje w ręce czytelników album komiksowy, który popularyzuje historię w nowoczesnej formie. Idea łączenia przeszłości ze współczesnością, opowiadania o wydarzeniach sprzed lat w czytelny i atrakcyjny dla współczesnych odbiorców sposób jest jednym z głównych założeń Muzeum. Nowoczesna forma nie przysłania jednak faktu, że w Muzeum najważniejsi są prawdziwi bohaterowie - Powstańcy Warszawscy.



Komiks oparty na życiorysie jednego z nich to znakomity portret burzliwych czasów i doskonała okazja do spotkania z wybitnymi żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego.

- Postać Bradla przypomina nam o odwadze, sprycie i inteligencji Polaków, którzy w czasie wojny potrafili stawić czoło wrogowi. Dlatego też zdecydowaliśmy się poprzez formę komiksową zaprezentować szerokiej publiczności tego wyjątkowego bohatera - dodaje dyrektor Ołdakowski.

Dwóch utalentowanych twórców: scenarzysta Tobiasz Piątkowski i rysownik Marek Oleksicki postanowiło wydobyć nieco zapomnianą postać Bradla i pokazać jego największe sukcesy. Nie zamierzali jednak traktować historii polskiego szpiega pomnikowo.

- Od początku było jasne, że życiorys Leskiego będzie inspiracją, którą obudujemy komiksowymi motywami - przyznaje Tobiasz Piątkowski, scenarzysta.



- Nie tworzyłem dokumentu, a popkulturową opowieść. Autentyczne postacie przerysowałem tak, by nadać im charakter bliższy bohaterom Dicka Tracy’ego czy Parkera. Leski, niczym rasowy zamaskowany mściciel, doczeka się nawet swojej nemezis - zdradza Piątkowski.

- Jestem fanem komiksów Tobiasza Piątkowskiego i od razu spodobał mi się jego pomysł na serię w klimacie noir, osadzoną w realiach okupowanej Warszawy - podkreśla Marek Oleksicki, rysownik.



Zdjęcie Kolejne plansze z komiksu Bradl /materiały prasowe

Stworzenie wizualnej warstwy opowieści o Bradlu było wyzwaniem przede wszystkim z powodu niewielkiej liczby archiwalnych zdjęć dokumentujących działania polskiego wywiadu. Starałem się inaczej podejść do rysowania. Uzyskać prostą, dynamiczną kreskę, mniej detalu, więcej emocji bohaterów. Największy problem miałem z realiami okupowanej Warszawy, ale mogłem liczyć na bogatą dokumentację Muzeum Powstania Warszawskiego - podsumowuje Oleksicki.

Klub Świata Komiksu w 2003 roku opublikował antologię "Wrzesień - wojna narysowana", praktycznie pierwszy po 1989 roku polski nowy komiks o II wojnie światowej. Potem przez pięć lat współpracowaliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego przy konkursach komiksowych i wydawaliśmy prace laureatów. Kiedy więc w moje ręce wpadły pierwsze strony przygotowywanego przez Muzeum komiksu "Bradl", nie zastanawiałem się nawet przez chwilę - opowiada Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu Egmont.

To znakomita opowieść, rewelacyjnie napisana i narysowana. Tobiasz Piątkowski i Marek Oleksicki są autorami potrafiącymi stworzyć wciągający komiks. Ich prace wyróżnia dynamiczna i precyzyjna kreska, świetne prowadzenie narracji, przemyślane kadrowanie i żywy dialog - wylicza redaktor Kołodziejczak.

Pierwszy tom serii komiksowej "Bradl" został wzbogacony o wstęp historyczny prof. Alexandry Richie, autorki książki "Warszawa 1944. Tragiczne powstanie", uzupełniają go także szkice poszczególnych kadrów i bohaterów oraz posłowie pióra scenarzysty Tobiasza Piątkowskiego.

Akcja pierwszego tomu cyklu komiksowego "Bradl" rozgrywa się w Warszawie - mieście sterroryzowanym przez okupanta, a jednocześnie tętniącym ukrytym życiem, z galerią barwnych, nieco przerysowanych postaci. Na tom składają się dwie opowieści graficzne: "Dom pełen robaków" oraz "Zmartwychwstanie w Szpitalu Ujazdowskim". Fabuła komiksu jest fikcyjna, choć przedstawione wydarzenia opierają się na faktach historycznych.