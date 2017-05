Beerweek Festival 03 już wkrótce!

Już w czwartek 25 maja rusza trzecia edycja Beerweek Festival - największego wydarzenia piwnego w Krakowie i jednego z największych w Polsce. Impreza, która odbędzie się na Stadionie Cracovii (ul. Kałuży 1) potrwa do soboty 27 maja.

Ambitne, nietuzinkowe piwa znajdują drogę do serca coraz większej liczby osób, także w Krakowie. W ciągu ostatnich 5 lat w naszym mieście powstało kilkanaście lokali dedykowanych piwu, a kolejnych kilkadziesiąt przerzuciło się z wyrobów koncernowych na regionalne i rzemieślnicze.



Naturalnym elementem krajobrazu piwnej rewolucji w Polsce są festiwale, które odbywają się we wszystkich największych miastach. W tym roku na mapę wydarzeo wraca Beerweek Festival, który po 1,5-rocznej przerwie ponownie odbędzie się w Krakowie.



Najlepsze polskie browary

W czasie imprezy na stadionie Cracovii pojawią się reprezentanci i piwa najlepszych polskich browarów: od weteranów sceny - Pinty, AleBrowaru i Artezana, poprzez już uznane marki jak Browar Stu Mostów, Nepomucen i Piwowarownia, na młodych ambitnych - w postaci chodby Golema, Rockmilla czy Deer Bear - skooczywszy. Nie zabraknie licznej krakowskiej reprezentacji, z doskonałą Pracownią Piwa na czele.



Gospodarzem imprezy będzie z kolei browar Brokreacja, współorganizator imprezy. Pełna lista wystawców znajduje się na stronie beerweek-festival.pl oraz na załączonej mapie.



Atrakcje na scenie

Beerweek Festival 03 to także seria wykładów i paneli, które odbędą się na scenie imprezy. W ciągu trzech dni uczestnicy będą mogli zobaczyć i posłuchać m.in. popularnych blogerów piwnych z Krakowa i Śląska: Dawida Siedleckiego (Browar Paragraf), Tomasza Gebela (Piwne Podróże), Michała Stemplowskiego (Chmielobrody), Kacpra Gronia (Piwna Zwrotnica) oraz Grzegorza Sołtysika (Smakosz Grzegorz).



Właściciele cydrowni Smykan opowiedzą o fenomenie cydru, natomiast przedstawiciele krakowskich lokali, hurtowni, browarów i sklepów wezmą udział w panelach dyskusyjnych "Czy piwo rzemieślnicze jest drogie?" oraz "Czy Kraków może byd piwną stolicą Polski?". Wydarzenia na scenie będzie prowadził bloger Jurek Gibadło (Jerry Brewery).



Nie tylko piwo!

Beerweek Festival 03 to oczywiście nie tylko piwo. Dla odwiedzających imprezę organizatorzy otworzą jedną z trybun Stadionu oraz przygotują olbrzymią strefę odpoczynku, w której będzie można zamówić jedzenie z jednego z Food Trucków, usiąść wygodnie przy stole lub na leżaku i zrelaksować się, degustując najlepsze trunki. Z kolei wieczorami goście będą mogli zobaczyć filmy w ramach Kina Letniego.



Zapraszamy na Stadion!

Impreza w pierwsze dwa dni (czwartek i piątek) potrwa od 16:00 do 24:00, natomiast w ostatni (sobota) od 12:00 do 24:00. Bilety jednodniowe i karnety będą dostępne do kupienia przed wejściem na Stadion. Wejściówki 3-dniowe dostępne są także w sklepie internetowym. Znajdują się tam również gadżety festiwalowe.