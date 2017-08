45 lat Kajka i Kokosza: Legenda powraca!

W 2017 roku przypada 45. rocznica publikacji pierwszego paska z przygodami dwóch dzielnych słowiańskich wojów. Wydawnictwo Egmont kontynuuje wydawanie legendarnego cyklu „Kajko i Kokosz”. Drugi tom serii „Kajko i Kokosz - Nowe przygody” zatytułowany „Łamignat Straszliwy” ukaże się 17 sierpnia br. Komiks stworzyli znani polscy scenarzyści i rysownicy, którzy zaproponowali opowieści w swoim stylu, ale z wielkim szacunkiem dla ducha oryginału.

Reklama

W sierpniu 1972 roku, jeszcze na łamach "Wieczoru Wybrzeża", zadebiutowali Kajko i Kokosz, przedstawieni przez autora jako przodkowie Kajtka i Koka. Powstały trzy opowieści: "Złote prosię", "Szranki i konkury", "Woje Mirmiła". Trzy lata później Kajko i Kokosz przeprowadzili się do gazety ogólnopolskiej, harcerskiego "Świata Młodych". To tam właśnie ukazały się klasyczne i najbardziej znane epizody, m. in. "Szkoła latania", "Wielki turniej", "Na wczasach".

Seria przenosiła nas w umowne wczesne słowiańskie średniowiecze, do grodu Mirmiłowo, rządzonego przez marudnego Mirmiła. To Nibylandia, ale Christa podrzuca w tekście wiele wskazówek sytuujących ją na terenach polskich, w okresie jeszcze przedchrześcijańskim. Na przykład, do stolicy na turniej baranów przybywają turyści wzorowani na góralach, Kaszubach i Ślązakach, a w słynnej podróży na wczasy trafiają do Jomsborga (czyli pod dzisiejszy Szczecin).

Reklama

Oprócz tytułowych bohaterów Christa stworzył całą galerię charakterystycznych postaci - korpulentną i zdecydowaną żonę kasztelana, Lubawę; wrażliwego zbója Łamignata i jego żonę, czarownicę Jagę; wędrownego rycerza-poetę Wita; wreszcie ekipę czarnych charakterów, krzyżakopodobnych zbójcerzy, z hersztem Krwawym Hegemonem, jego pomagierem Kapralem i fajtłapowatym Ofermą.

Siłą serii - oprócz perfekcyjnej i bogatej warstwy plastycznej - była jakość opowieści. Wartka narracja, pełna humoru i przygód, z lekkimi aluzjami do PRLowskiej rzeczywistości za oknem ("Następnego dnia przybył do grodu książęcy referent do spraw turystki i wypoczynku"), z elementami fantasy (np. smok Miluś).



Christa perfekcyjnie wykorzystywał formułę komiksu baśniowego, tworząc dynamiczne fabuły,jednocześnie igrał z tą konwencją, autoparodiował ją, mrugając okiem do odbiorcy. Stworzył opowieść wielopoziomową, atrakcyjną dla dziecka, ale i dojrzalszemu czytelnikowi serwującą językowe i fabularne anegdoty. Dziś to standard, choćby w kinowych produkcjach dla dzieci, zapoczątkowany filmem "Shrek". Wtedy stanowiło samodzielne odkrycie Christy i było jedną z przyczyn tak wielkiej popularności jego prac.



Janusz Christa to jeden z największych polskich twórców komiksu. Narysował ok. 4700 komiksowych pasków, 700 plansz i olbrzymią ilość ilustracji. Wydał ok. 40 albumów komiksowych w łącznym nakładzie 10 mln egzemplarzy. Stworzone przez niego serie komiksowe Kajko i Kokosz oraz Kajtek i Koko od pokoleń cieszą się mianem kultowych, a ich bohaterowie znani są chyba wszystkim Polakom.



Zdjęcie Strona z nowego albumu Kajko i Kokosz / materiały prasowe

Na początku XXI wieku wydawnictwo Egmont zaczęło wydawać tomy wszystkich jego komiksów w postaci kompletnych albumów. W sprzedaży dostępna jest pełna, kolorowa edycja 20 tomów oryginalnego cyklu "Kajko i Kokosz", dwa tomy z kontynuowanej serii "Kajko i Kokosz. Nowe przygody", jednotomowy "Gucek i Roch" oraz siedem tomów przygód "Kajtka i Koka" (w tym najdłuższy polski komiks "Kajtek i Koko w kosmosie).

Choć na świecie od dawna kontynuuje się kultowe serie komiksowe, w Polsce takie projekty są jeszcze mało popularne. Przeszło ćwierć wieku musieliśmy czekać na reaktywację słynnej serii Janusza Christy "Kajko i Kokosz". Pierwszy tom wznowionego cyklu, "Obłęd Hegemona", okazał się jednym z największych bestsellerów polskiego rynku komiksowego w 2016 roku.



Zdjęcie Okładka albumu "Łamignat straszliwy" / materiały prasowe

Teraz do rąk czytelników trafia drugi album "Łamignat Straszliwy". Znani z pierwszego tomu autorzy (Piotr Bednarczyk, Sławomir Kiełbus, Maciej Kur oraz Tomasz Samojlik) stworzyli cztery opowieści z Mirmiłowa: "Zbójcerze. Słoń, a sprawa zbójcerska", "Łamignat. Łamignat straszliwy", "Miluś. Instytut Badania Smoków" oraz "Mirmił i Wojmił. Pojedynek".

W nowych komiksach z Mirmiłowa powracają starzy bohaterowie - rozbójnik Łamignat i jego ukochana żona Jaga, fajtłapowaci Zbójcerze na czele z Hegemonem, niesforny smok Miluś, desperujący Mirmił i jego rubaszny brat Wojmił, a także sami tytułowi bohaterowie. Czytelnicy znajdą w nowych przygodach Kajka i Kokosza wszystko to, za co kochali oryginalną serię - przygody, czary, bijatyki, humor sytuacyjny i słowny.

Zdjęcie Strona z nowego albumu Kajko i Kokosz / materiały prasowe

Do współpracy przy tworzeniu nowych przygód Kajko i Kokosza Egmont i Klub Świata Komiksu po raz drugi zaprosił scenarzystów i rysowników, którzy od dawna są obecni na polskim rynku. Maciej Kur i Piotr Bednarczyk to laureaci organizowanego przez Egmont konkursu na komiks dla dzieci, twórcy serii Lil i Put, którzy odpowiadają za przygody zbója Łamignata.



Tomasz Samojlik to najpopularniejszy chyba obecnie polski autor komiksów dziecięcych, w tym tetralogii o ryjówkach - jemu przypadły perypetie smoka Milusia. Sławomir Kiełbus, autor wielu świetnych komiksów, w swoim czasie wskazywany przez samego Janusza Christę jako ewentualny kontynuator jego pracy rysuje historie ze Zbójcerzami oraz Mirmiłem i Wojmiłem do scenariuszy wspomnianego wyżej Macieja Kura.