300, Deadpool i inni: Komiksowe nowości na luty

Długie zimowe wieczory dobrze jest spędzić z komiksem w ręku, zwłaszcza w ciągu najbliższych dni na rynku ukażą się prawdziwe perełki!

300

Zdjęcie 300 - okładka albumu / materiały prasowe

Słynny album Franka Millera, za który autor został uhonorowany najważniejszymi amerykańskimi wyróżnieniami komiksowymi: Nagrodą Eisnera i Nagrodą Harveya. Na podstawie 300 w 2007 roku powstał film o tym samym tytule w reżyserii Zacka Snydera i Franka Millera.

Rok 480 przed naszą erą. Wielka armia perska wkracza na ziemie greckie. Skłócone państewka Hellenów nie są w stanie porozumieć się w sprawie utworzenia jednolitej obrony. W tej sytuacji król Sparty, wbrew decyzji sędziów swojego ludu, wyrusza wraz z nieliczną gwardią przyboczną, by stawić czoło najeźdźcom. Na miejsce bitwy wybiera wąski przesmyk Termopile, gdzie jego trzystu żołnierzy będzie miało szansę przez kilka dni zatrzymać kilkudziesięciotysięczne wojska perskie.



Tak rozpoczyna się najbardziej heroiczna i najsławniejsza bitwa w starożytnej Grecji, której efektem było zjednoczenie się państw helleńskich przeciwko wrogowi ze wschodu.

Twórcą tej historii jest znakomity scenarzysta i grafik Frank Miller, znany polskim czytelnikom z takich komiksów jak Sin City: Miasto Grzechu, Batman - Powrót Mrocznego Rycerza, Batman - Mroczny Rycerz kontratakuje, Batman - Rok pierwszy, Daredevil czy Ronin.

Blueberry, tom 0 zbiorczy: Fort Navajo, Burza na Zachodzie, Samotny Orzeł, Zaginiony jeździec, Tropem Nawahów

Zdjęcie Blueberry 0 - okładka albumu / materiały prasowe

Tom zbiorczy bestsellerowej serii o przygodach porucznika Blueberry’ego, słynnego komiksowego bohatera Dzikiego Zachodu. Album zawiera pięć epizodów, które rozpoczynają cały cykl, a zarazem tworzą jedną historię.

Mike S. Blueberry, niesforny oficer kawalerii USA, zostaje karnie przeniesiony na Dziki Zachód. Już w pierwszych dniach pobytu w nowej jednostce, Forcie Navajo, przysparza sobie wroga w osobie nienawidzącego Indian majora. Tymczasem w okolicy fortu dochodzi do napadu, o który zostają posądzeni Apacze. Rozpoczynają się walki z Indianami, które przeradzają się w wielkie powstanie wszystkich plemion z Arizony i Nowego Meksyku.

W krwawej wojnie sprzymierzone szczepy odnoszą jeden sukces za drugim. Blueberry znajduje się w samym sercu konfliktu. Choć uważa, że to nie Apacze ponoszą odpowiedzialność za wybuch wojny, staje do walki z czerwonoskórymi, gdyż tak każe mu honor żołnierza. Przy okazji przeżyje mnóstwo niezwykłych przygód po obu stronach granicznej rzeki Rio Grande.

Cykl wymyślili i tworzyli dwaj nieżyjący już klasycy komiksu frankofońskiego: scenarzysta Jean-Michel Charlier oraz rysownik i scenarzysta Jean Giraud, znany także jako Moebius (Garaż hermetyczny, Człowiek z Ciguri, Arzach, Świat Edeny).

Deadpool Classic, tom 1

Zdjęcie Deadpool Classic - okładka / materiały prasowe

Deadpool to jedna z najpopularniejszych obecnie postaci popkultury. Jego komiksowe (i filmowe) przygody biją rekordy popularności. Najwyższy więc czas przypomnieć sobie, jak to się wszystko zaczęło. Oto seria zbierająca w jednym miejscu wczesne przygody Najemnika z Nawijką. W pierwszym tomie przeczytacie jego debiutancką przygodę na łamach serii Nowi Mutanci, dwie miniserie, których był tytułowym bohaterem, i pierwszy numer komiksu z jego przygodami.

Autorami tego zbioru są m.in. Rob Liefeld i Fabian Nicieza (twórcy postaci Deadpoola), Mark Waid (Kapitan Ameryka, Daredevil), Joe Kelly (X-Men, Amazing Spider-Man), Joe Madureira (Uncanny X-Men, Ultimates 3) i Ed McGuinness (Hulk, Spider-Man/Deadpool).

Deadpool: Wyzwanie Draculi, tom 5

Zdjęcie Deadpool: Wyzwanie Draculi / materiały prasowe

Specjalne wydanie Deadpoola. Ten tom nie tylko jest wyraźnie obszerniejszy od pozostałych, ale też zawiera historię, która na długo wstrząśnie światem tego antybohatera. Oto zostaje on wynajęty przez samego Draculę. Ma za zadanie sprowadzić do wampira jego narzeczoną - sukkuba od setek lat skrytego w Afryce. A co się stanie, gdy Deadpool zakocha się w wybrance najgroźniejszego na świecie krwiopijcy? Gościnnie m.in.: Blade, MODOK, Thunderbolts.

Autorzy komiksu Deadpool: Wyzwanie Draculi to Brian Posehn (popularny amerykański komik znany z kina i telewizji), Gerry Duggan (Hulk, Nova, Hawkeye vs Deadpool), Reilly Brown (Amazing Spider-Man, Incredible Hercules) i Scott Koblish (Deadpool: Art of War).

Uncanny Avengers: Czas na Ragnarok, tom 3

Zdjęcie Uncanny Avengers: Czas na Ragnarok / materiały prasowe

Świat zmierza ku zagładzie. Bliźnięta Apokalipsy chcą zabrać do swojej Arki wszystkich mutantów i przewieźć ich na inną planetę. Twierdzą, że dzięki temu wszyscy będą zadowoleni, ale z pewnością coś knują. Czy grupie Avengers - mocno podzielonej po wcześniejszych kłótniach - uda się pokrzyżować te plany? Czy z pomocą wszystkich superbohaterów świata są w stanie powstrzymać zniszczenie naszej planety?



Dotąd się udawało, ale kiedyś w końcu muszą natrafić na silniejszego przeciwnika...



Autorami tego albumu są popularny scenarzysta Rick Remender (Uncanny X-Force, Punisher, Venom) i rysownicy Steve McNiven (Wojna Domowa, Guardians of the Galaxy, Śmierć Wolverine’a), Salvador Larroca (Uncanny X-Men, X-Treme X-Men, Darth Vader) i Daniel Acuña (Black Widow, Avengers).

All New X-Men: Tak inni, tom 4

Zdjęcie All New X-Men - okładka / materiały prasowe

Po wydarzeniach z Bitwy Atomu wiele się zmieniło w życiu młodych mutantów. Po tym, jak okazało się, że nie mogą wrócić do swoich czasów, postanowili wspólnie ze swoją opiekunką Kitty Pryde zmienić szkołę i przenieść się do Kanady. A ledwie się tam zadomowili, musieli stawić czoła religijnym fanatykom walczącym z mutantami. Dodatkowo w tomie specjalny komiks z okazji pięćdziesięciolecia wydawania przygód mutantów - w tej okolicznościowej antologii możecie przeczytać prace m.in. Stana Lee, Chrisa Claremonta czy Fabiana Niciezy

Autorzy komiksu All-New X-Men: Tak inni to scenarzysta Brian Michael Bendis (Uncanny X-Men, Guardians of the Galaxy, Era Ultrona) oraz rysownicy Scott Immonen (All-New X-Men, Ultimate Spider-Man) i Brandon Peterson (Ultimate X-Men, Era Ultrona).

Suicide Squad - Oddział Samobójców, tom 2, Zderzenie ze ścianą

Zdjęcie Suicide Squad - okładka / materiały prasowe

Drugi tom serii poświęconej przygodom Suicide Squad (Oddziału Samobójców).



Nikt nie uważa Suicide Squad za grupę superbohaterską, bo w jej skład wchodzą przestępcy zwerbowani do współpracy z rządem USA przez kierowniczkę zespołu, Amandę Waller. Do tej pory byli użyteczni, ale kiedy usunięto z ich głów bomby, które zmuszały ich do posłuszeństwa, wymknęli się spod kontroli.

Tymczasem podczas wydarzeń nazywanych Wiecznym Złem najwięksi bohaterowie świata zniknęli. Świat wpadł w szpony Syndykatu Zbrodni, a więzienie Belle Reve zostało opanowane przez złoczyńców. Waller naprędce zbiera nowy oddział złożony z Deadshota, Harley Quinn i Kapitana Bumeranga. Wysyła ich, by udaremnili przejęcie przez geniusza Thinkera broni o niewyobrażalnej mocy. Niestety, także Thinker zbiera własny Suicide Squad, rekrutując potężnych metaludzi: Power Girl, Steela i Nieznanego Żołnierza... Kto wygra tę walkę?

Gdy zabrakło Supermana i Batmana, w obronie ludzkości mogą stanąć jedynie psychopaci i bandyci z Suicide Squad!

Głównym scenarzystą historii zawartych w tym albumie jest Matt Kindt (Revolver, Sweeth Tooth, Men of War, Justice League United), a głównym rysownikiem - Patrick Zircher (Nightwing, Iron Man, Thunderbolts, Future’s End).

Catwoman, tom 2, Nie ma lekko

Zdjęcie Catwoman - okładka / materiały prasowe

Drugi tom przygód Catwoman - pięknej i niezwykle sprytnej złodziejki z Gotham. Osią albumu jest jedna długa opowieść, którą uzupełnia kilka krótszych. A we wszystkich poznajemy Kobietę Kota w zupełnie innej roli, niż byliśmy do tej pory przyzwyczajeni w historiach o Batmanie.

Zanim Selina Kyle została Catwoman, spędziła wiele trudnych lat na East Endzie, najgorszej dzielnicy Gotham City. Niedawno powróciła na stare śmieci, chcąc się poświęcić działalności charytatywnej. Inwestuje miliony skradzionych dolarów w działania prospołeczne w zapomnianej przez świat dzielnicy. Okazuje się jednak, że East End potrzebuje czegoś więcej - prawdziwej obrończyni. Najlepiej takiej, która się tam wychowała i zna ten mały, straszny świat. Komuś jednak zależy na tym, by na East Endzie nic się nie zmieniło. Szaleniec pragnący dokonać na Catwoman osobistej zemsty, chce zniszczyć wszystko, co Selina osiągnęła. Gdy wprowadzi swój okrutny plan w życie, dzielna bohaterka będzie mogła jedynie patrzeć, jak jej ciężka praca znika w płomieniach...

Autorem scenariusza jest Ed Brubaker (Kapitan Ameryka, Daredevil, Criminal), kilkakrotny zdobywca Nagrody Eisnera, a twórcą rysunków - wielokrotnie nagradzany (Nagrody Eisnera, Harveya, Shustera) grafik Cameron Stewart (Batman i Robin, The Other Side).

W obłąkanym rytmie, tom 3

Zdjęcie Gotham Central - okładka / materiały prasowe

Trzeci tom serii kryminalnej rozgrywającej się w Gotham, mieście Batmana. Cykl ten został uhonorowany najważniejszymi wyróżnieniami amerykańskiego rynku komiksowego - Nagrodami Eisnera i Harveya.

W Gotham City szaleje brutalna wojna gangów. Po pewnym tragicznym błędzie policjanci dochodzą do wniosku, że nie mogą już ufać Batmanowi, a zatem komisarz podejmuje brzemienną w skutki decyzję - Mroczny Rycerz jest teraz poszukiwany, a słynny batsygnał zostaje zdjęty z dachu centrali. Nastąpiło to w najgorszym momencie, bo Wydział Poważnych Przestępstw musi się zmierzyć z superłotrem, z którym nigdy dotąd nie miał do czynienia, a na szali leży życie dobrego policjanta.

Gdy wojna gangów daje się we znaki detektywom Renee Montoyi i Crispusowi Allenowi, funkcjonariusze podejmują działania, które na zawsze odmienią ich losy. Aby Gotham było bezpieczne bez pomocy Batmana, Allen i Montoya muszą sobie narobić potężnych wrogów... i zmierzyć się ze swoimi mrocznymi sekretami.

Trzeci tom cyklu GOTHAM CENTRAL stworzyli wybitni scenarzyści Greg Rucka (Batman, Zamieć, Za Królową i Ojczyznę, liczne powieści kryminalne) i Ed Brubaker (The Fall, Catwoman, The Authority) oraz rysownicy Michael Lark (Sandman, Superman, Batman) i Stefano Gaudiano (Żywe Trupy, Daredevil).