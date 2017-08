​Zanim wybierzesz się na grzyby

Grzybobranie to dobry sposób na aktywny i zdrowy wypoczynek na łonie przyrody, a przy okazji doskonały sposób na urozmaicenie jesiennego menu. Wybierając się na grzyby warto jednak pamiętać o kilku rzeczach.

Zdjęcie Na grzyby przyda ci się specjalny nożyk, fot. Shutterstock /materiały prasowe

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem wybierz się na pierwsze grzybobranie w towarzystwie kogoś bardziej doświadczonego. Jeśli nie masz takiej możliwości zaopatrz się w atlas grzybów (dostępne są również wersje online) i dokładnie obejrzyj zdjęcia grzybów jadalnych oraz tych najbardziej niebezpiecznych, przede wszystkim muchomora zielonawego, zwanego także sromotnikowym.

Zdecydowana większość poważnych i śmiertelnych zatruć grzybami w Polsce spowodowanych jest spożyciem właśnie tego grzyba. Można go pomylić z innymi grzybami blaszkowatymi: z gąską zielonożółtą czy zielonawym gołąbkiem.

Zbierając grzyby pamiętaj o tych pięciu zasadach:

- na początku zbieraj wyłącznie grzyby o spodzie kapelusza w postaci rurek, tzw. gąbki - z pewnością nie trafi ci się muchomor zielonkawy;

- nie zbieraj grzybów małych, ukrytych w ściółce, u których charakterystyczne cechy mogły się jeszcze nie wykształcić;

- nie wkładaj swoich zbiorów do torebek foliowych. W folii grzyby łatwo się zaparzają i nawet w jadalnych gatunkach mogą się wytworzyć substancje szkodliwe dla zdrowia;

- z pewnością słyszałeś o którymś z "tradycyjnych" sposobów identyfikacji trujących okazów: jeśli grzyb jest gorzki to dowód, że jest trujący, jeśli cebula wrzucona do zupy grzybowej ściemnieje to znak, że w zupie jest trujący grzyb - pod żadnym pozorem nie stosuj tych metod!;

w razie wątpliwości skorzystaj z bezpłatnych porad grzyboznawców dyżurujący w stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej (www.gis.gov.pl).

Pełen koszyk... i co dalej?

Jeszcze w lesie oczyść grzyby z igliwia i ziemi za pomocą noża lub szczoteczki, dzięki temu czeka cię mniej pracy w domu. Nie mocz grzybów w wodzie, stracą aromat i kolor, mogą też zapleśnieć. Oczyść je nożem, ewentualnie przetrzyj wilgotną szmatką. Zrób to bezpośrednio po powrocie do domu, ponieważ grzyby szybko tracą świeżość.

- Najpopularniejszą i najstarszą metodą utrwalania grzybów jest ich suszenie. Należy pamiętać, by suszenie przebiegało stopniowo, w optymalnej temperaturze. Zbyt wysoka temperatura pozbawi grzyby wartości odżywczych. Najbardziej naturalnym sposobem jest suszenie grzybów na słońcu, ale jeśli pogoda nie sprzyja warto skorzystać z suszarki do grzybów i owoców - radzą eksperci multimarketów Jula.

