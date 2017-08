Luz, luksus, sukces! 15-latek pokazuje, jak szastać kasą

Bogactwo część główna! Rashed Belhasa ma dopiero 15 lat, ale jego ekscentryczne życie w przepychu podziwiają za pośrednictwem internetu setki tysiące osób.

Kolekcja sportowego obuwia warta kilkadziesiąt tysięcy dolarów, luksusowe samochody przerobione na jego indywidualne zamówienie, czy spotkania ze sportowcami i celebrytami na prywatnej farmie - tym chwali się za pośrednictwem YouTube'a i Instagrama 15-latek.



"Money Kicks" - pod takim pseudonimem znany jest na Instagramie bogacz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spytacie - skąd ma pieniądze na tak wystawne życie? Otóż dociekliwi internauci ustalili, że finansuje je jego ojciec - biznesmen, Saif Ahmed Belhasa.



Popularność w internecie Rashed zdobył prowadząc na YouTube kanał, w którym pokazywał swoje nowości w pokaźnej kolekcji sportowych butów. Seria "Sneaker talk" nie była jednak kalką podobnych programów. Nastolatek do swojej wypełnionej po brzegi garderoby zapraszał prawdziwe sławy. Byli tam chociażby Wayne Rooney, Mesut Oezil, Tyga, Wiz Khalifa, Steve Aoki, czy znany prankster, Witalij Zdrowieckij.



Oprócz tego, młodzian za pośrednictwem YouTube'a wielokrotnie rozpieszczał swoich fanów, rozdając konsole, telefony, czy rzadkie modele butów.

Rashed nie żyje wyłącznie robieniem kariery online. Jest uczniem International School of Arts and Sciences w Dubaju. O to, by jego dzień był odpowiednio ułożony, dba agent, który planuje wszystkie zajęcia i spotkania. Wbrew pozorom, to bardzo potrzebne, bo rodzina chłopca posiada przepiękną farmę, do której odwiedzenia ustawiają się kolejki.



"Wszyscy chcą spędzać czas z moją rodziną i oglądać moje tygrysy. Wiz Khalifa to mój przyjaciel, Steve Aoki też. Byli u mnie na farmie. Ale czasem muszę odmawiać celebrytom, którzy zapowiadają się z wizytą. Nie mam na to czasu albo to zbyt męczące" - mówi Belhasa.



Wideo MY EXCLUSIVE PRIVATE FARM TOUR IN DUBAI Feat.. Raftaar

Rok temu jego liczby "followersów" w social mediach prezentowały się bardzo dobrze. Było to 96 tysięcy na Instagramie i 77 tysięcy na YouTube. Dziś jest to odpowiednio 630 i 740 tysięcy. Imponujące!



Ostatnio Rashed znów narobił sporo zamieszania w sieci, publikując filmy i zdjęcia, na których prezentuje swoją kolekcję samochodów. Choć legalnie będzie mógł prowadzić dopiero za trzy lata, to już teraz w garażu czeka na niego naprawdę niezwykła kolekcja, a właściwie jej zalążek, bo to pewnie nie jego ostatnie słowo.



Pierwszy z nich to Cadillac Escalade, oklejony wzorami nawiązującymi do zaprojektowanych przez Kanye Westa butów adidas Yeezy Boost. Stąd też nazwa samochodu - "Yeezy Truck". Drugi projekt jest jeszcze bardziej imponujący, bo to oszpecone, to znaczy - ulepszone Ferrari.

Wideo MY NEW LV SUPREME FERRARI !!!

Włoskie cacko oklejono tutaj również wzorem nawiązującym do mody. High fashion łączy się tutaj ze streetwearem, bo na tło z logotypów Louis Vuitton Rashed kazał nanieść emblematy popularnej marki Supreme.



"Wychowuję moich synów tak, żeby wiedzieli czego chcą w swoim życiu" - komentuje wyczyny potomków matka, Sara Belhasa, założycielka Studio 8 Boutique w Dubaju. Dzięki takiemu podejściu sporą frajdę mają setki tysięcy obserwujących Rasheda, którzy zastanawiają się, czego jeszcze chcieć może 15-latek, który z materialnych rzeczy posiąść może właściwie wszystko...