Jak zadbać o brodę w lecie? 6 prostych rad dla brodaczy

Lato to wyjątkowo ciężki czas dla brodaczy i wielu mężczyznom trudno utrzymać brodę w dobrej kondycji. Słońce, wiatr, słona woda wcale nie ułatwiają sprawy.

Przestrzeganie tych paru zasad ułatwi przetrwanie lata każdemu brodaczowi:

1. Pamiętaj o regularnym myciu brody

Gdy jest ciepło w brodzie znajduje się więcej potu, martwego naskórka i bakterii, co sprawia, że broda staje się mało estetyczna. Z tego powodu pamiętaj o jej regularnym myciu! Możesz to zrobić przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego kosmetyków, albo użyć swojego ulubionego żelu do twarzy. Pamiętaj, aby myć twarz i brodę rano i wieczorem.

2. Podcinaj ją regularnie

Nawet w lecie nie możesz pozwolić sobie na urlop od przycinania i stylizacji brody. Lekkie skrócenie brody zapewni lepszą cyrkulację powietrza, sprawi, że łatwiej będzie Ci o nią zadbać i... doda pewności siebie na plaży! Wypróbuj np. wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3080 od Braun.



To urządzenie 9 w 1 dedykowane precyzyjnej stylizacji brody, strzyżeniu włosów, pielęgnacji ciała i przycinaniu włosów w uszach i w nosie. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, nadaje się więc do stosowania na mokro i na sucho.

3. Używaj kremu z filtrami i noś czapkę z daszkiem lub kapelusz

Broda może chłodzić naszą skórę, ponieważ utrzymuje wilgoć w skórze, a także chronić przed promieniowaniem słonecznym. Mimo tego, najlepszą ochronę zapewnisz swojej skórze gdy użyjesz kremu z filtrami i włożysz czapkę z daszkiem.

4. Pij wodę

Zbyt proste? Lato to czas odwodnienia organizmu, co może mieć także wpływ na włosy i brodę. Gdy jesteś odwodniony broda jest bardziej narażona na uszkodzenia. Regularnie picie wody sprawi, że twoja broda będzie w lepszej kondycji!

Zdjęcie Kondycję brody można poprawić. Trzeba tylko przestrzegać kilku zasad / materiały prasowe

5. Zmień olejek do brody

Jesteś fanem olejku z drzewa sandałowego? To może być dobre rozwiązanie podczas zimy. Latem spróbuj lżejszego zapachu, który od rana pobudzi Cię do działania, może o zapachu cytrusów?

6. Zamocz brodę przed wskoczeniem do morza

Gdy pływasz broda chłonie słoną, morską wodę, a to w połączeniu ze słońcem może ją uszkodzić. Możesz jednak zminimalizować straty! Przed wskoczeniem do wody koniecznie opłucz brodę w zwykłej wodzie. Pamiętaj aby to samo zrobić po zakończeniu kąpieli.