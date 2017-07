Irlandzka whiskey na OFF Festivalu

Na nadchodzącym katowickim OFF Festivalu (4-6 sierpnia 2017 r.), po raz pierwszy w Polsce, pojawi się ikoniczny bus Tullamore D.E.W., w którym będzie można degustować whiskey "D.E.W. & Brew".

Zdjęcie Bus Tullamore D.E.W. pojawi się na OFF Festivalu /materiały prasowe

Tradycyjny sposób serwowania whiskey doczekał się osobnej nazwy - "D.E.W. and Brew". Podawanie whiskey z piwem kraftowym to stary irlandzki sposób, który wydobywa dodatkowe aromaty z każdego z nich. W końcu piwo i Tullamore D.E.W. to kuzyni po jęczmieniu słodowym, który jest ich wspólnym składnikiem. Kombinacja goryczki piwa i łagodnej słodyczy Tullamore D.E.W. tworzy z nich idealną parę, godną naszego prawdziwego charakteru.

Reklama

Tullamore D.E.W. charakteryzuje trzykrotna destylacja, miękka słodycz whiskey zbożowej, delikatna pikantność pot still i cytrusowa nuta malt whiskey, która łączy się w harmonijną całość dojrzewając w beczkach po burbonie i sherry.

Zdjęcie Podczas degustacji będzie okazja spróbować whiskey w połączeniu z piwami kraftowymi / materiały prasowe

Podczas degustacji będzie okazja spróbować whiskey w połączeniu z piwami kraftowymi typu IPA czy Stout marki Doctor Brew.

Degustacje poprowadzi ambasador marki w Polsce i niekwestionowany autorytet w świecie whiskey, Mateusz Zabiegaj. Sesje degustacyjne odbędą się w kameralnych grupach, w busie Tullamore D.E.W., podczas których Mateusz będzie opowiadał o kunszcie tworzenia whiskey i braciach słodu jęczmiennego.