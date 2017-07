​Dziki Indyk w filmowych klimatach

Tego lata Wild Turkey, legendarna marka burbonu, promuje dobre kino. Marka została oficjalnym partnerem specjalnego cyklu "Kino Mocne" w ramach projektu Ulica Elektryków w Gdańsku. Widzowie kina letniego mogą oglądać dedykowane pokazy filmowe sącząc drinki na bazie tego amerykańskiego burbonu.

Zdjęcie Na ekranie pojawił się m.in. Matthew McConaughey - ambasador Wild Turkey /materiały prasowe

W sobotę, 8 lipca, wyemitowany został pierwszy film z cyklu Kino Mocne. Był nim "Prawnik z Lincolna" Brada Furmana. W roli głównej można było zobaczyć Matthew McConaughey’a, znanego nie tylko jako zdobywca Oskara, ale od niedawna również jako ambasador marki Wild Turkey.

Reklama

Cykl "Kino Mocne by Wild Turkey" przedstawi różne oblicza męskości pokazane na przestrzeni kilku dekad. Amatorzy dobrego, męskiego kina z wybitnymi kreacjami aktorskimi, na pewno znajdą coś dla siebie, bo będzie co oglądać. Kolejne filmy z cyklu będą emitowane w każdy piątek o godzinie 20:00, aż do końca sierpnia.

Sala kinowa na pokazy filmowe, których partnerem jest Wild Turkey, została specjalnie zaaranżowana w klubie B90. Po seansie marka kultowego burbonu zaprasza na after party na Ulicy Elektryków.

Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i tylko dla osób pełnoletnich.

Wild Turkey to przykład prawdziwego burbonu rodem z Kentucky. Alkohol o blisko 150-letniej tradycji, powstaje w destylarni założonej w 1869 roku przez rodzinę Ripy, na wzgórzach zwanych Wild Turkey Hills w Lawrenceburgu.

Wild Turkey jest wyjątkowym trunkiem, nie tylko ze względu na swoją wieloletnią tradycję, ale także proces wytwarzania i doskonałą recepturę. Swój szlachetny charakter zawdzięcza między innymi temu, że jest starzony minimum sześć lat i destylowany według najwyższych norm jakości.

Z wyróżniającą go, zwiększoną zawartością procentową alkoholu, od lat cieszy się mocną pozycją wśród amerykańskich whiskey. Jego receptury od lat pilnuje legendarna rodzina Russellów.