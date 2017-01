8,5 tys. złotych za pizzę?!

Nie pomyliliśmy się - włoski specjał serwowany w jednej z nowojorskich pizzerii naprawdę kosztuje 2000 "zielonych". Skąd tak horrendalnie wysoka cena?

Industry Kitchen ma w swoim menu prawdziwą bombę - mówimy tutaj zarówno o smaku, jak i cenie. Pizzę o nazwie 24K należy zamówić przynajmniej dwie doby wcześniej i przygotować się na wydatek rzędu wspomnianych 2 tysięcy dolarów.



Jest to pizza z jednymi z najdroższych składników świata. Kawior? Jest i to typu Ossetra. Trufle? Ich też nie mogło zabraknąć. Ponadto, na każdym kawałku znajdziemy także angielski ser pleśniowy Stilton oraz foie gras, czyli tak zwany pasztet strasburski z wątróbek kaczych i gęsich, który sam w sobie jest jednym z najdroższych dań kuchni francuskiej. Gdyby tego było mało całość posypana jest jadalnymi płatkami 24-karatowego złota.

Zdjęcie Jeden kawałek pizzy 24K kosztuje w przybliżeniu około 1050 złotych /materiały prasowe

Właściciel restauracji nie ukrywa, że pizza ta jest pozycją dla bogaczy z Wall Street.



- To coś, co z pewnością posmakuje rozrzutnym ludziom mającym ochotę na specjalny posiłek - powiedział Braulio Bunay z Industry Kitchen w wywiadzie dla magazynu Town & Country.



Na 24K składa się osiem kawałków. Za każdy z nich należy zapłacić 250 dolarów. Niektórzy w internecie już śmieją się, że to "pięć dych za jednego gryza". Owszem to bardzo dużo, ale z drugiej strony płaci się za świadomość, że w jednym momencie smakujemy specjały z Włoch, Francji, Anglii, Azerbejdżanu i Ekwadoru.