Zapiekanka z cukinii najsmaczniejsza latem

Cukinie najsmaczniejsze są właśnie teraz. Wykorzystajmy to sezonowe warzywo do przyrządzenia obiadu. Zapiekanka z młodych cukinii idealnie będzie pasowała do ryb lub białego mięsa.

Zapiekanka z cukinii to prosta w wykonaniu potrawa. Aby ją przygotować, potrzebujemy: 2 cukinie, 2 jajka, 200 ml śmietanki (może być też mleko skondensowane lub mleko sojowe), 2 łyżeczki curry, ząbek czosnku, szczyptę zmielonej gałki muszkatołowej, sól i pieprz oraz tarty ser żółty (może być również parmezan). Opcjonalnie, w zależności od preferencji, można dorzucić kilka listków świeżej mięty lub kilka plasterków boczku.

Umyte i obrane cukinie kroimy na cienkie plastry (łatwo to zrobić na szatkownicy). Plasterki cukinii układamy w naczyniu do zapiekania. W misce ubijamy jajka ze śmietaną, dodajemy curry, zmiażdżony czosnek i gałkę muszkatołową. przyprawiamy solą i pieprzem. Powstałą masę wylewamy na ułożone plastry cukinii, wyrównujemy i posypujemy po wierzchu tartym serem.

Tak przygotowaną zapiekankę przykrywamy folią aluminiową i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. Pieczemy tak 30 minut, po czym zdejmujemy folię i pieczemy jeszcze 10 minut.

Zapiekanka z cukinii będzie idealnym dodatkiem do białego mięsa lub ryby z sosem pomidorowym. Może też być samodzielnym daniem.