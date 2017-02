Ryzykujesz zdrowie, jeśli gotujesz ryż w niewłaściwy sposób!

Naukowcy alarmują - miliony osób każdego dnia ryzykują swoje zdrowie w kuchni z powodu gotowania ryżu. Niewłaściwe obchodzenie się z tym produktem może powodować bardzo groźne choroby.

Zdjęcie W ryżu mogą znajdować się ślady toksycznego arszeniku! Nie wolno tego lekceważyć /©123RF/PICSEL

Informację tę podało już wiele zachodnich portali, gazet i magazynów. Z sensacyjnych wieści dowiadujemy się, że w ryżu znajdują się śladowe ilości... arszeniku, który trafia tam za pośrednictwem toksyn i pestycydów z gleby.



Co możemy zrobić, jeśli lubimy ryż i nie zamierzamy z niego rezygnować? Jest na to sposób. Przed gotowaniem należy namoczyć go na noc w dużej ilości wody (w proporcjach 1 do 5), aby usunąć z niego większość toksycznych substancji.



Po starannym odsączeniu ryżu powinniśmy zagotować go w podobnych proporcjach na najmniejszym możliwym ogniu, w naczyniu pod przykryciem.



Ten sposób został przetestowany naukowo w programie BBC "Trust me, I'm a doctor". Profesor Andy Meharg z uniwersytetu w Belfaście udowodnił, że samo staranne zagotowanie ryżu sprawia, że ilość śladów arszeniku spada prawie o połowę. Natomiast namoczenie go przez noc dodatkowo redukuje ilość toksyn nawet o 80 procent.



Arszenik, który dostanie się do organizmu może powodować raka, bądź choroby serca. Dlatego gra jest warta świeczki i tych sygnałów nie powinniśmy lekceważyć.