Hamburger zrobiony z owadów? Czemu nie!

Firma Essento Juicy planuje wprowadzić na rynek burgery zrobione z owadów. Na razie trafią do sklepów w Szwajcarii.

Hamburgery i kulki mięsne zrobione z owadów mają trafić na półki supermarketów w Szwajcarii po sprawdzeniu, czy spełniają one normy i przepisy żywieniowe. Zgodnie z zapowiedziami owadzie burgery mają trafić na rynek już 21 sierpnia.

Producenci burgerów podkreślają, że "owady są idealnym uzupełnieniem nowoczesnej diety". Wysokobiałkowe owady, tanie i łatwe w hodowli mają ich zdaniem w przyszłości wyprzeć bardziej pracochłonne i kosztowne rodzaje mięsa.

Gotowe kanapki składają się z burgera sformowanego z larw mączników młynarków, przypraw takich jak oregano i chilli, a także sałaty, kapusty, rzepy i selera. Kulki mięsne składają się z mięsa larw mączników, cebuli, czosnku, kolendry, pietruszki, soli i pieprzu. Producent sugeruje, że doskonale pasują do świeżych warzyw podany w chlebie pita z sosem jogurtowym.

Mączniki w hodowli są karmione otrębami pszennymi, owsianymi, płatkami kukurydzianymi, bułką tartą. Przepisy przewidują, że owady muszą być hodowane pod ścisłym nadzorem. Dopiero kiedy cztery kolejne pokolenia zostaną uznane za zdatne do spożycia, larwy trafią do sprzedaży. Szwajcaria jest pierwszym krajem europejskim, który dopuścił larwy owadów do spożycia przez ludzi.