Ma wielkość karty kredytowej i zmieści się w każdej kieszeni. Nie dajcie się jednak zwieść niepozornym rozmiarom - LifeCard to jak najbardziej poważna broń. Zaprojektowany przez firmę Trailblazer Firearms pistolet kalibru 0,22 cala (5,6 mm) to składana konstrukcja pozbawiona magazynka (można z niej oddać maksymalnie jeden strzał). Śmiercionośna zabawka wejdzie do sprzedaży w połowie sierpnia. Za składany pistolet trzeba będzie zapłacić 399 dolarów (ok. 1430 złotych). Lifeguard - pistolet nie większy od karty kredytowej