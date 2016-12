1 10

Szkocja i Irlandia to ojczyzna whiskey, która wraz z irlandzkimi i szkockimi imigrantami przywędrowała do Ameryki. Po ich przystosowaniu się do tamtejszych warunków również produkowany przez nich trunek znacznie (jeśli nie całkowicie) odróżnił się od oryginalnej whiskey. Dla kariery międzynarodowej trunku zasadnicze znaczenie miała plaga, która nawiedziła francuskie winnice w latach 80. XIX wieku, co spowodowało znaczny spadek produkcji koniaku. Na jego miejsce weszła whisky i znaczną część rynku utrzymała do dzisiaj. Zobacz, jak wygląda produkcja szkockiego złota. Whisky swój początek bierze od słodu, który jest bardzo dokładnie dobierany