Nagły atak rekina. Ranna została gwiazda porno

Molly Cavalli to modelka, która nie wstydzi się także występować w produkcjach przeznaczonych dla dorosłych widzów. Jedna z jej ostatnich sesji zdjęciowych odbywała się pod wodą - i to w dodatku w towarzystwie rekinów. Klatka miała zapewnić bezpieczeństwo blond piękności. Niestety tak się nie stało! Jeden z żarłaczy żółtych - które to normalnie nie atakują ludzi - zainteresował się dziewczyną w klatce do tego stopnia, że aż ugryzł ją w stopę. Wideo przedstawiające całe zajście możecie obejrzeć powyżej.