Z dna morskiego wyławia twoje najgorsze koszmary

Nie sądziłeś, że na naszej planecie żyją tak odrażające bestie.

Reklama

Roman Fedortsov jest rybakiem, który bierze udział w połowach w okolicach jest rodzinnego Murmańska. To jedno z najdalej wysuniętych na północ miast w Rosji. W odmętach pobliskich Zatoce Kolskiej i Morzu Barentsa morza złowić prawdziwie rzadkie okazy. I bynajmniej nie mamy tu na myśli ogromnych okazów szczupaka czy karpia.



Fedortsov wrzuca zdjęcia tego, co udało mu się złapać na Twittera i Instagrama. Fotografie te z miejsca stały się internetową sensacją. Większość złapanych przez Rosjanina gatunków przypomina istoty nie z tej planety lub - w najlepszym przypadku - stwory z przedsionka piekieł.



Poniżej, jak i na kolejnych stronach, znajdziecie najciekawsze "trofea" rosyjskiego rybaka. Ostrzegamy jednak, że nie jest to galeria zdjęć dla tych, którzy nie mają mocnych nerwów.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że według amerykańskiej agencji rządowej National Ocean Service do tej pory ludzkość odkryła tylko 5 procent z całkowitej powierzchni oceanów. Pytanie brzmi, czy na pewno chcemy wiedzieć, co kryje pozostałe 95...