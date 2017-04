Wygrał kobiecy konkurs piękności. Pomogła mu... jego dziewczyna

Dwudziestoletni Anthony Nagorny dokonał niesamowitej transformacji. Mężczyzna przebrał się za kobietę tak dobrze, że... wygrał konkurs piękności!

Reklama

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w dalekowschodnim rosyjskim mieście Jużnosachalińsk. Jedna z firm zajmujących się produkcją bielizny zorganizowała konkurs, w którym zadaniem biorących w nich udział uczestniczek było przysłanie jak najlepszych zdjęć w bieliźnie. Anthony wraz ze swoją dziewczyną wpadł na pomysł, że przy pomocy makijażu oraz zawartości jej garderoby również stanie w szranki z prawdziwymi pięknościami.



Para wzięła się do pracy, której to efekty możecie podziwiać na poniższych, konkursowych zdjęciach.



Anthony - biorący udział w konkursie pod pseudonimem "Ms. Avocado" - zajął pierwsze miejsce. Niestety, kiedy sędziowie zorientowali się, że nagroda ma zostać wręczona mężczyźnie zmienili swój werdykt.



Zdjęcie Selfie Anthony'ego z połową twarzy pokrytą makijażem / East News

Zdjęcie Zdjęcie Anthony'ego w bieliźnie / East News

- Ten chłopak naprawdę wyglądał jak dziewczyna. Nie było ograniczeń, kto może przysłać nam zdjęcia, więc i on postanowił spróbować swoich sił - powiedziała przedstawicielka rosyjskiego producenta bielizny.



Główną nagrodą w plebiscycie była profesjonalna sesja fotograficzna, jednakże sądząc po jakości prac nadesłanych przez Anthony'ego, wcale nie jest mu ona potrzebna.



Bohater małego skandalu nie zabiera już głosu w sprawie konkursu, ale jego fotografie zaczęły krążyć po sieci stając się prawdziwą sensacją. W internecie pojawia się sporo komentarzy od osób uważających, że chłopak powinien zaskarżyć organizatorów. Nie brakuje też takich, których autorzy nie zostawiają na żartownisiu suchej nitki.



A jakie jest wasze zdanie?