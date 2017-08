Wolverine: Bohater Marvela prawdziwą żyłą złota

Unikatowy numer komiksu z 1974 roku, w którym zadebiutował Wolverine - pierwowzór postaci granej Hugh Jackmana w serii filmów "X-Men", trafił pod młotek w europejskim domu aukcyjnym Catawiki. Specjaliści szacują, że wartość wydania od premiery wzrosła aż 40000-krotnie.

Debiutujący w "Niesamowitym Hulku #181", w 1974 roku Wolverine w ciągu kolejnych lat zyskiwał coraz mocniejszą pozycję w świecie fantastyki komiksowej. Zwieńczeniem sławy, jaką cieszy się ta postać jest m.in. niezapomniana kreacja aktorska Hugh Jackmana, który wcielił się w rolę Rosomaka aż dziewięciokrotnie.



Oryginalna, komiksowa historia początku kariery tego niezwykłego bohatera kusi jeszcze bardziej, zwłaszcza w obliczu informacji o tym, że gwiazdor występem w "Loganie" po 17 latach kończy przygodę z najpopularniejszym z X-menów. Biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost wartości egzemplarza komiksu (wydawnictwo z roku na rok średnio zyskiwało niemal 1000 euro rocznie), trudno oprzeć się wrażeniu, że obrazkowa historia spotkania Hulka z Wolverinem to prawdziwa żyła złota.

- To aukcja przeznaczona dla fanów Marvela, Wolverina debiutującego w "The Incredible Hulk #181" oraz wszystkich poszukiwaczy komiksowych perełek. Z całą pewnością to jedno z najbardziej unikatowych i rzadkich tego rodzaju wydawnictw - mówi Tim Plumbe, ekspert Catawiki w kategorii komiksów.

Pierwsze wydanie komiksu wystawionego na aukcję uzyskało bardzo wysokie noty (9.8) najbardziej liczącej się w branży światowej organizacji weryfikującej wartość komiksów - Certified Guaranty Company (CGC). Specjaliści wzięli pod uwagę m.in. doskonały stan wydania oraz fakt, że stanowi ono jedno z mniej niż 100 pozostałych w obiegu egzemplarzy. Uwieczniona na okładce walka Hulka z Wolverinem, stworzonym przez zespół kreatywny w składzie: Len Wein, John Romirta Sr, Herb Trimple, jest dodatkowo wyeksponowana dzięki oficjalnemu zabezpieczeniu komiksu przez CGC.

Eksperci szacują wartość wystawionego komiksu na 10 000 euro. Aukcja egzemplarza "The Incredible Hulk #181" potrwa do czwartku, 24 sierpnia, do godziny 21. Licytować można za pośrednictwem portalu Catawiki.