Wiadomość do przyszłości - co pozostawimy dla przyszłych pokoleń?

Co zostanie po nas? Czego dokładnie będą mogli dowiedzieć się o nas ludzie z przyszłości? Czy zostawimy po sobie coś, co uchroni naszą cywilizację przed kompletnym zapomnieniem?

Skalne rysunki sprzed dziesiątek tysięcy lat, sumeryjskie tabliczki czy egipskie piramidy - to i wiele innych świadectw minionych czasów pozwala nam, chociaż trochę wyobrazić sobie, jak wyglądało ludzkie życie w przeszłości. Zapisy te są wręcz bezcenne, bo dzięki nim wiemy kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jaka jest historia ludzkości.

Dzięki nim możemy studiować spuściznę nieistniejących już cywilizacji i choć po części wyobrażać sobie jak wyglądało życie w minionych epokach. Można powiedzieć, że są wiadomościami z przeszłości, które pokonały ogromny "szmat czasu" by dotrzeć do teraźniejszości.

To właśnie dlatego projektujemy i tworzymy rzeczy z myślą, że przetrwają wieki. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na postawienie granitowej tablicy i umieszczenie nie na niej przesłania z myślą, że odczytają je następne pokolenia. Zresztą wraz z czasem takie świadectwa przeszłości mogą ulec zniszczeniu, a przekaz zapomniany.



Zdjęcie Chciałbyś coś przekazać przyszłym pokoleniom? Dzięki projektowi Papier POL będzie to możliwe /materiały prasowe

Jest jednak pewien sposób wysyłania wiadomości do przyszłości, które pozwalają przetrwać im w całkowicie nienaruszonej postaci. Są nim kapsuły czasu, które zawierają świadectwo danej epoki. Ukryte przed całym światem czekają na nadejście odpowiedniej chwili, w której zostaną otwarte, a wszyscy będą mogli zapoznać się z ich zawartością.

Do ciekawszych tego typu projektów należy zaliczyć takie przedsięwzięcia jak: Krypta Cywilizacji z 1936 roku, która zostanie otwarta w 8113 r., sztuczny satelita KEO, który spadnie na Ziemię za 50 tys. lat, czy krążącą po orbicie kosmicznej kapsułę czasu LAGOS, która wróci na Ziemie 8,4 mln lat i zawiera takie dane jak obecne położenie kontynentów, które w przyszłości będzie już trochę inne.

W jaki sposób ja sam, osobiście mogę uczestniczyć w jednym z takich projektów? To samo pytanie postawiła sobie firma Papiery POL, które postanowiła stworzyć kapsułę czasu i umożliwić każdemu chętnemu wysłanie informacji do przyszłości. Jedyne do trzeba zrobić to wejść na stronę i zostawić wiadomość, która zostanie wydrukowana na papierze i umieszczona w specjalnie do tego przygotowanej kapsule czasu.



Wideo Wielka akcja Papierów POL – Wyślij wiadomość do przyszłości!

Celem projektu jest umożliwienie każdemu stworzenia dowolnego przesłania, dlatego ani Papiery POL, ani organizatorzy akcji nie będą czytali, gromadzili, czy w jakikolwiek inny sposób wpływali na treść drukowanych informacji - jako pierwsi z zawartością kapsuły zapoznają się z jej odkrywcy.

Nie czekaj i już teraz wyślij swoją wiadomość do przyszłości na www.papierypol.pl. Niech twoja wiadomość przetrwa wieki i pozwoli przyszłym pokoleniom dowiedzieć się, jak wyglądał świat w roku 2017.



Patronami akcji zostali: Interia, Legalna Kultura, Edutorial, Historia.org.pl oraz magazyn psychologiczny Charaktery.

