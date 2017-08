​Tempo Tread: Multitool, który odmierza czas

Od zegarka wymagamy świetnego wyglądu i tego, aby dobrze spełniał swoją podstawową funkcję. Tempo Thread potrafi znacznie, ale to znacznie więcej.

Produkt amerykańskiej firmy Leatherman specjalizującej się w tworzeniu narzędzi, to przede wszystkim czasomierz. I to jaki! Szafirowe szkło, wstrząso- i wodoodporność (do 200 metrów), klasyczne wzornictwo.



Ale to nie na samym zegarku powinniście skupić swoją uwagę. Prawdziwą gwiazdą jest... wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej bransoleta. To właśnie w niej ukryte są narzędzia. Śrubokręty płaski i krzyżak, imbus, narzędzie do otwierania slotów na kartę SIM w smartfonach, przecinak, a także - co chyba najważniejsze - otwieracz do butelek.



Wszystkie te gadżety skrywa wspomniana bransoleta. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią rozstawać się z narzędziami nawet w sytuacjach, w których nie można mieć ze sobą zwyczajnego scyzoryka.

Zdjęcie Zegarek Tempo Tread / materiały prasowe

Producent wycenił swój pierwszy zegarek na 575 dolarów (około 2100 złotych). Samą bransoletę można nabyć za 165 "zielonych" (600 złotych), nie jest ona jednak fabrycznie - słowo klucz - kompatybilna z innymi zegarkami. W internecie można znaleźć odpowiednie "adaptery", dzięki którym do Tread pasował będzie nawet Apple Watch!