Tarantula kontra wąż - wynik starcia przeraża!

Naukowcy zetknęli się z czymś takim po raz pierwszy. Osoby cierpiące na arachnofobię lub ofidiofobię ostrzegamy - ten artykuł wam się nie spodoba!

Rzadko kiedy podnosząc kamień można stać się autorem przełomowego odkrycia. Naukowcy prowadzący badania w Serra do Caverá na południu Brazylii mieli wyjątkowe "szczęście".



Po usunięciu głazu ich oczom ukazał się przerażający widok - ogromnej tarantuli zajadającej się tym, co zostało z węża z rodziny cylindrowcowatych (Erythrolamprus almadensis)!



Leandro Malta Borges, jeden z badaczy obecnych przy odkryciu, twierdzi, że wąż faktycznie został zabity przez pająka. Gad musiał przypadkowo wślizgnąć się do pokrytej siecią dziury, w której urzędował przedstawiciel ptasznikowatych.



- Nie spodziewaliśmy się, że pająk może porwać się na znacznie większego węża - powiedział w rozmowie z serwisem LiveScience dodając, że pełzający przeciwnik tarantuli liczył około 60 centymetrów. Kiedy na jego szczątki natknęli się naukowcy był on już o 1/3 krótszy...



Zdjęcie Wynik starcia zaskoczył samych badaczy /materiały prasowe

Zajmujący się tą sprawą uczeni nie zdołali jeszcze ustalić, czy ptasznikowaty pająk odpowiedzialna za śmierć węża był jadowity. Tak, czy inaczej jest to ewenement dla tej rodziny.



Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyny znany przypadek zwycięskiego starcia stawonoga z gadem. Czarne wdowy (Latrodectus mactans), czyli niezwykle jadowite pająki z rodziny omatnikowatych znane są z tego, że potrafią upolować węża. Podobnie jak w opisanym powyżej przypadku używają one sieci, aby unieruchomić przeciwnika.