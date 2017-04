Robaki okrętowe - będziesz się bał wchodzić do wody!

Ostrzegamy: opisywane przez nas stworzenie jest naprawdę obrzydliwe.

Jeszcze w XVIII wieku znajdowano muszle przypominające kształtem i wielkością kły słonia. Były one niezwykle pożądane przez kolekcjonerów, jednakże naukowców bardziej interesowali ich nieuchwytni mieszkańcy.



Po wielu latach poszukiwań wreszcie się udało! Międzynarodowy zespół badaczy odnalazł żywego przedstawiciela gatunku robaków okrętowych Kuphus polythamia.



Należące do rodziny świdrakowatych obślizgłe stworzenie liczy sobie blisko 150 centymetrów długości. Znaleziono je u wybrzeży Filipin po tym, jak na jednym z filmów dokumentalnych nakręconych w tamtych rejonach uwieczniono podwodne "kły".



Dla naukowców był to sygnał, że właśnie tam należy szukać unikającego ludzi gatunku. Ekspertom udało się pozyskać jedną z muszli do badań. Jej sekcję przeprowadzono na Uniwersytecie Filipińskim w Manili.



- Stworzenie przypomina ogromnego robaka, ale tak naprawdę jest to daleki kuzyn małży. My, uczeni, uważamy go za prawdziwego jednorożca. Mogłoby się wydawać, że na naszej planecie odkryliśmy już wszystko, ale wciąż pozostało sporo niewiadomych. Nie powinniśmy żyć w przeświadczeniu, że zdołaliśmy posiąść całą wiedzę o tym, co zamieszkuje naszą planetę - mówi profesor Margo Haygood z University of Utah, członkini zespołu badawczego.



Znane od wieków robaki okrętowe żywią się głównie celulozą, w którą bogate jest drewno - główny budulec wielu statków i infrastruktury portowej. Głównym składnikiem diety Kuphus polythamia jest jednak siarkowodór wydzielany przez gnijące pod powierzchnią wody rośliny i szczątki morskich zwierząt. Naukowcy nadal próbują dociec jakim cudem gatunek ten osiąga tak imponujące rozmiary, przy tak skromnej "diecie".

Filipińskie odkrycie to dowód na to, że osoby badające morskie głębiny nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa...

Zdjęcie Nowoodkryty gatunek robaka okrętowego jest ogromny! / YouTube

