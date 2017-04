Poluje na brudne samochody, by tworzyć swoje dzieła

Masz brudne auto? Musisz się mieć na baczności! No dobra - tylko jeślia akurat mieszkasz w Moskwie. Grasuje tam bowiem szalony artysta, który obrazy tworzy nie na płótnie, lecz na samochodowej karoserii.

Zdjęcie Kierowca tej ciężarówki musiał być zaskoczony malowidłem na burcie swojej ciężarówki /materiały prasowe

Znany pod pseudonimem ProBoyNick Nikita Gołubiew to utalentowany ilustrator, który postanowił w dość specyficzny sposób wyjść ze swoją sztuką do ludzi. Na ulicach Moskwy wyszukuje samochody pokryte - nazwijmy to - "interesującą" warstwą brudu, a następnie rozpoczyna artystyczny proces, wyczarowując na elementach karoserii rzeczy wręcz niezwykłe. Krokodyl, rekin, ośmiornica, mężczyzna palący papierosa, ręce złożone do modlitwy - to tylko część repertuaru Nikity, który prezentuje na swoim instagramowym koncie. Sami przyznacie, że jego prace, choć nietrwałe, są o wiele lepsze niż tradycyjne "BRUDAS" namazane paluchem na tylnej szybie...