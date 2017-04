Pizza w burgerze wewnątrz pizzy - nowa definicja "bomby kalorycznej"

Burger i pizza to bez wątpienia jedne z najlepszych kulinarnych wynalazków. Czy z ich połączenia może wyjść coś, co będzie smakowało jeszcze lepiej?

Ekipa stojąca za youtube'owym kanałem HellthyJunkFood znana jest z kuchennych eksperymentów takich jak umieszczenie... pizzy wewnątrz pizzy lub też zapieczenie włoskiego przysmaku w burgerze. Ich najnowsze wideo to istna kulinarna incepcja. Kucharze-amatorzy postanowili przebić swoje dotychczasowe wyczyny pizzą wewnątrz burgera, który to znajduje się w pizzy.



Aby zrealizować tę smakową fantazję youtuberzy zakupili mrożone pizze, które posłużyły za bazę dla wyjątkowo tłustego "nadzienia" oraz sporą ilość mielonego mięsa. Nie zabrakło również sosu pomidorowego, szynki i sera.



Na poniższych zdjęciach możecie przyjrzeć się bliżej temu kulinarnemu monstrum!

Zdjęcie Baza w formie mrożonej pizzy, ogromny kawał mięsa z minipizzą, która za chwilę zostanie przykryta kolejną warstwą mięsa / YouTube

Zdjęcie Upieczone mięso zostaje właśnie "przystrojone" wierzchnią warstwą pizzy / YouTube

Zdjęcie Gotowe dzieło! / YouTube

Zdjęcie Tak całość wygląda po rozkrojeniu / YouTube

Całość ma aż 8500 kalorii! I to bez zewnętrznej warstwy pizzy! Co ciekawe, autorzy dania przyznają, że smakowało ono lepiej niż się tego spodziewali.



Z całym procesem powstawania pizzy w burgerze wewnątrz pizzy możecie zapoznać się oglądając to wideo: