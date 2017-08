Pączki, o które kłóci się cały internet

Użytkowników sieci podzieliła kolejna iluzja optyczna. Tym razem wojny w komentarzach wywołało zdjęcie "pączków".

Zdjęcie Zdjęcie przedstawia pączki. Czy aby na pewno? /materiały prasowe

Powyższą fotografię wykonano w jednej z cukierni zanim pączki (donuty) zostały w odpowiedni sposób uformowane. Otóż... nie jest to do końca prawda.



Zdjęcie to stało się prawdziwym hitem na Twitterze, gdzie dały się na nie nabrać tysiące osób.



"Byłem w 100 procentach przekonany, że to donuty!", "Zaraz, zaraz - mówicie, że to nie są pączki?!" to tylko niektóre z komentarzy internautów pod krążącą od kilku dni fotką. Chociaż oczy podpowiadają, że faktycznie może chodzić o wyroby cukiernicze, to prawda jest po prostu przerażająca.



Rzekome "pączki", to tak naprawdę... węże, których skóra przypomina swą barwą słodkie przysmaki. Nie bez przyczyny zdjęcie zostało w sprytny sposób przycięte. Nabrani nie dali jednak za wygraną i odnaleźli fotografię w całej jej okazałości. Zobaczcie sami: już nikt nie będzie w stanie pomylić słodyczy z drapieżnikiem!

Zdjęcie To "smakowicie" wyglądające węże! / materiały prasowe

