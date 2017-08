​Najstraszniejszy dom na Białorusi. "Sąsiadujemy z piekłem"

Sąsiedzi nie chcą przechodzić obok niej nawet w dzień. Czarne czaszki w zaprawie, wystające z murów ręce i diaboliczne postaci na dachu - jaką tajemnicę kryje niepokojąca białoruska budowla?

Zdjęcie Fragment budzącego strach mieszkańców domu na Białorusi /TUT.BY /materiały prasowe

Ratomka leży niecałe pięć kilometrów od Mińska. W ciągu ostatnich kilku dni zdjęcia z tej z pozoru niczym niewyróżniającej się miejscowości obiegły sieć. Widoczny na nich dom wygląda dosłownie jak siedlisko zła!



Co ciekawe, okoliczni mieszkańcy nie uważają go za atrakcję mogącą ściągnąć turystów. Lokalni urzędnicy ciągle dostają pisma, w których proszą o rozbiórkę przerażającego budynku. Nie chodzi tylko o najmłodszych - obok rezydencji z piekła rodem trudno zobaczyć nawet dorosłych.



Zdjęcie Przechodzący obok domu muszą mierzyć się z takmi widokami / TUT.BY / materiały prasowe

Przywodzące na myśl kult sił nieczystych rzeźby i dekoracje są jeszcze straszniejsze nocą. Wtedy całość przypomina cmentarzysko złożonych w krwawej ofierze nieszczęśników. Rezydent sąsiadującego z mroczną rezydencją domu powiedział reporterom lokalnej gazety, że jeden z diabłów na dachu wpatruje się dokładnie w jego okno.



Do kogo należy znienawidzony przez sąsiadów posesja? Jej właścicielem jest biznesmen z Ratomki, który wyjechał z miasta przed ukończeniem budowy.



Po ponad 8 latach wrócił do małej ojczyzny i nie wiedzieć czemu postanowił stać się wrogiem publicznym numer 1 zmieniając swoje włości w świątynię grozy.

W sieci nie brakuje także przychylnych komentarzy. Spora część internautów chwali "odważny" projekt domu, chociaż zaznaczają, że sami nigdy by w nim nie zamieszkali.



Mieszkańcy nie szczędzą starań, by zrównać prywatną wizję piekła z ziemią, ale nie zmieni to faktu, że właśnie dzięki niej Ratomka zaistniała w świadomości setek tysięcy ludzi. Tylko, czy jest to wystarczająca nagroda za sąsiadowanie z koszmarem?

Zdjęcie Dom strachu w całej swojej okazałości - z caleka nie wygląda nawet tak niepokojąco... / materiały prasowe

Zdjęcie Zastanawiające są także symbole, którymi przepełnione są zdobienia domu / TUT.BY / materiały prasowe