Na tym zdjęciu jest dwumetrowy wąż. Też go nie widzisz?

W sieci co jakiś czas pojawiają się zdjęcia, na których rzekomo znajduje się jakiś obiekt, ale na pierwszy rzut oka go nie widać. Najnowszą odsłoną popularnej zabawy z cyklu "wytęż wzrok" jest poniższe zdjęcie.

Zdjęcie Na tym zdjęciu jest wąż - i to prawie dwumetrowy! Serio /materiały prasowe

Naprawdę was nie oszukujemy - na umieszczonym przez australijską organizację Sunshine Coast Snake Catchers zdjęciu znajduje się mierzący 180 centymetrów długości gad.



Reklama

- (...) Pyton dywanowy znajduje się za jedną z tych doniczek. To niesamowite jak skutecznie potrafią się one ukrywać (...). Gratulujemy wszystkim, którym udało się go znaleźć - napisali członkowie organizacji na Facebooku.



Wąż, którego część z was pewnie wciąż nie może wypatrzyć, mimo swoich imponujących umiejętności związanych z zabawą w chowanego nie jest jadowity. Nie oznacza to jednak, że to łagodne zwierzę.



Pyton dywanowy w obliczu zagrożenia - lub wielkiego głodu - potrafi nie tylko skutecznie zaatakować przeciwnika, ale nawet zapolować na tak spore okazy jak króliki, a nawet mniejsze gatunki psów!

Pyton dywanowy, podobnie jak pozostali przedstawiciele tej rodziny dusicieli, zamieszkuje tereny Afryki, Azji i Australii.

Wróćmy jednak do samego zdjęcia, które w ciągu kilku dni stało się internetową sensacją, nad którą głowią się nie tylko Australijczycy. Jak można pomóc sobie w znalezieniu ukrytego na fotografii węża? "Łowcy węży" podpowiadają, że należy zwrócić uwagę na liście roślin w doniczkach. Jeśli dokładnie się im przyjrzycie, to zauważycie zdecydowanie nieroślinne kształty. Macie na to ostatnią szansę, poniżej publikujemy rozwiązanie tej zagadki.

Zdjęcie Jest tutaj! / Sunshine Coast Snake Catchers / materiały prasowe

Nadal nie możecie go dostrzec?

Zdjęcie On naprawdę tam jest! / materiały prasowe

Zobacz również:

Internet oszalał na punkcie tego zdjęcia. Znajdziesz na nim kota?