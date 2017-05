Na punkcie tej kawy oszalał cały internet

Prawdziwy artysta sztukę tworzy dosłownie wszędzie. "Płótnem" Lee Kang Bina z Korei jest pianka na kawie. Będziecie zaskoczeni tym, co potrafi na niej wyczarować!

To, co widzicie na powyższym zdjęciu jest jedną z najlepszych kreacji Kang Bina. "Gwieździstą noc" Van Gogha odtworzył on przy pomocy metalowego pręcika i kilku barwników spożywczych. Na dobrą sprawę nie posługuje się on innymi narzędziami.

Jego prace, które regularnie publikuje na Instagramie podziwia w sieci ponad blisko 80 tysięcy osób.

Jednakże dopiero w ciągu kilku ostatnich dni koreański "mistrz kawy" stał się internetową sensacją. O dokonaniach baristy z dalekiego wschodu rozpisują się serwisy na całym świecie.



Zobaczcie kilka innych dzieł - nie bójmy się użyć tego słowa - Lee Kang Bina.



Więcej prac Koreańczyka znajdziecie na jego instagramowym profilu. Coś nam podpowiada, że Lee jeszcze nas zaskoczy...