Ładne, ale z Japonii - nie mogą być normalne

Buty, które widzicie na poniższym zdjęciu mają prawo się podobać. Klasyczny design jest zawsze w cenie, tyle że w tych modelach... nie da się chodzić.

Zdjęcie Japońskie buty nie są tym, czym myślicie /materiały prasowe

To dlatego, że zostały one w całości zrobione z czekolady. To nie żart. Jadalne buty zostały wykonane przez mistrzów pracujących dla Rihga Royal Hotel w Osace. Z okazji zbliżających się walentynek przygotowano dziewięć par obuwia w rozmiarze 44 i trzech różnych smakach.



Japończycy mówią na takie nadające się do spożycia gadżety “sokkuri", co oznacza "wyglądające zupełnie jak". Według niepisanej tradycji Kraju Kwitnącej Wiśni w walentynki to kobiety kupują mężczyznom czekoladki. Panowie odwdzięczają się swoim partnerkom miesiąc później podobnymi podarkami.

Zdjęcie Wyglądają jak prawdziwe, czyż nie? / materiały prasowe

Reklama

Za czekoladowe buty sokkuri trzeba zapłacić blisko 30 tysięcy jenów, czyli około 1060 polskich złotych. Prezent ten nie należy do najtańszych, ale jak udało się ustalić serwisowi Livedoor News specjały z Osaki zostały już sprzedane!

Dodajmy jeszcze, że to nie pierwszy raz, kiedy wykonane z czekolady buty trafiają na nagłówki gazet i serwisów internetowych na całym świecie. Japońscy telewidzowie mogli obejrzeć w rodzimej telewizji program, w którym zadaniem uczestników było sprawdzenie - przy użyciu swoich ust - czy dekoracje wśród których się znajdują są prawdziwe, czy też zrobione z czekolady. Wiemy, że trudno w to uwierzyć, ale zobaczcie sami: