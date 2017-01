Krwawa laguna - tajemnicze miejsce przeklęte przez diabła

​Wysoko w Andach jest miejsce, które do 2009 roku było nieodkrytą tajemnicą. Wypełniona krwawą wodą Czerwona Laguna została rzekomo przeklęta przez samego diabła...

Reklama

W zagadkowej lagunie dominuje kolor czerwony. Ale wbrew temu, co może się wydawać na pierwszy rzut oka - koryta rzeki wypełnia nie krew, lecz woda. Trudno tu dotrzeć, ten cud natury skryty jest jest na wysokości ponad 3700 metrów nad poziomem morza, 147 kilometrów od miasteczka Iquique.



Dokładną lokalizację trudno podać, ponieważ fenomen ten nie figuruje na żadnych mapach. Krwista laguna przez długi czas pozostawała niezbadanym i tajemniczym lądem dla człowieka. Lokalne ministerstwo turystyki odkryło ją dopiero stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku.



Lokalni mieszkańcy wiedzieli o tym miejscu, lecz trzymali od niego z daleka. Miejscowa legenda głosi bowiem, że jest to miejsce przeklęte przez samego diabła i poniekąd jest namiastką piekła na ziemi. Dlaczego? Ponieważ temperatura wody potrafi sięgać tutaj nawet 120 stopni Celsjusza!



Termalne wody odstraszają zwierzęta, które również boją się zbliżyć do laguny. Badacze tego fenomenu twierdzą, że jedynymi z nielicznych organizmów żywych w lagunie są algi występujące na dużej głębokości. Podobno to one odpowiadają za charakterystyczny kolor wód.



Mimo szeroko zakrojonych badań, większość pytań odnośnie Czerwonej Laguny wciąż pozostaje bez odpowiedzi. To kolejny dowód na to, że matka natura skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic...





Wideo High in the Andes, the Devil's Lagoon Beckons