Danie tak ostre, że musisz podpisać deklarację

Restauracja w Turynie serwująca pikantne dania z ostrą papryczką przed ich zaserwowaniem podaje klientom do podpisania oświadczenie. Deklarują w nim, że są świadomi konsekwencji jedzenia takich potraw i nie będą obarczać lokalu odpowiedzialnością za ewentualne konsekwencje.

Dania tak ostre, że musisz podpisać oświadczenie

W ten sposób restaurator we włoskim Piemoncie postanowił za radą adwokata ubezpieczyć się na wypadek powtórzenia się incydentu z udziałem pewnego młodego klienta. Chcąc popisać się przed narzeczoną mężczyzna zamówił danie, w którym ostrość papryczki, czyli peperoncino wynosiła 8 w 15-punktowej skali. Poczuł się źle i trafił do szpitala.

- Teraz każę wszystkim podpisywać deklarację, by się chronić. Ja ostrzegam klientów, a oni podejmują decyzję - powiedział Salvatore Marturano dziennikowi "La Stampa". Zauważył, że najwięcej kłopotów ma w swej restauracji z młodzieżą, która albo chce wykazać brawurę, albo też wierzy w działanie ostrej papryczki jako afrodyzjaku.



Jak podkreślił, w jego rodzinnej Kalabrii peperoncino jedzą wszyscy od dzieciństwa. Ale, jak dodał, on sam nigdy nie je powyżej 2. czy 3. stopnia ostrości, bo bardziej pikantne papryczki odbierają daniom smak.

- I to samo radzę zawsze moim klientom - dodał. Jak podkreślił woli, aby goście wracali do niego, a nie by tracili oddech i dostawali ataku paniki, co może się zdarzyć.

- Zasada podpisywania oświadczeń sprawdza się, bo widząc je klienci dwa razy pomyślą zanim podejmą decyzję - zauważył pomysłowy restaurator.