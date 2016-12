Carolina Reaper - najlepszy "prezent" dla najgorszego wroga

Ta usługa kosztuje zaledwie 10 dolarów (około 42 złotych według dzisiejszego kursu amerykańskiej waluty). Po jej zamówieniu będziesz miał pewność, że twoi wrogowie przestaną się do ciebie zbliżać.

Firma Pepper Bomb Your Mom specjalizuje się w wysyłce czekoladek. Nie mowa tutaj jednak o zwyczajnych smakołykach. Te przygotowane przez nich są pełne papryczki Carolina Reaper, która jest wpisana do Księgi rekordów Guinnessa pod hasłem "najostrzejsza na świecie". Przedstawimy wam to jasno: już jej jeden kęs sieje w przełyku nie lada spustoszenie.



Osoby stające za biznesem przekonują, że jest to prezent, którego adresat nie zapomni do końca życia. Gwarantują też anonimowość, chyba że zamawiający chce, aby przyszła "ofiara" wiedziała, kto stoi za taką formą zemsty.

Zdjęcie Papryczki Carolina Reaper /©123RF/PICSEL

Na stronie internetowej Pepper Bomb Your Mom znaduje się też garść statystyk. Możemy się z nich dowiedzieć, że z usługi skorzystały już 174 osoby, a blisko 1200 butelek wody zostało wypitych, aby pozbyć się uczucia ekstremalnie nieprzyjemnego pieczenia w przełyku.



Macie jakichś wrogów? Już wiecie, co można im "sprezentować" na święta. Podobno wysłanie takich czekoladek może być też świetną formą kawału, który robi się przyjaciołom. Pamiętajcie jednak, że w obu wypadkach może się to skończyć podobnie jak historia Amerykanina, któremu papryczka wypaliła dziurę w gardle!