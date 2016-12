Twoja partnerka marzy, abyście właśnie tam uprawiali seks

Są miejsca, w których wspólne chwile zapomnienia przeżywa się jeszcze intensywniej. Co ciekawe, wcale nie mamy na myśli sypialni.

Reklama

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Sleep Cupid miejscem, w którym najchętniej chciałyby się kochać kobiety są... przestworza. Konkretnie mowa tutaj o pokładzie samolotu. Była to najczęściej udzielana odpowiedź wśród 3000 przebadanych kobiet.



Na podium znalazły się także takie propozycje jak schody lub klatka schodowa (nie pytajcie nas dlaczego) i właściwie już klasyczna propozycja jaką jest plaża.



Marzycie o tym, aby uszczęśliwić waszą drugą połówkę, a przy okazji nieco podkręcić temperaturę pożycia? Propozycja, aby dołączyć do tak zwanego Mile High Club, czyli grona ludzi, którzy "zrobili to" w samolocie zdaje się być dobrym pomysłem. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym artykule.



Odnośnie klatek schodowych lub po prostu schodów - to znacznie łatwiej jest wcielić w życie...