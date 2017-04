Seks i praca. Jak pogodzić niemożliwe?

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zbadali związek między pracoholizmem chęcią posiadania dzieci.

Reklama

Naukowcy utworzyli z uczestników trzy grupy badanych. Pierwsza z nich, to ci, którzy nie lubią swojej pracy i nie czerpią z niej żadnej przyjemności, a chodzą do niej jedynie po to, aby mieć środki do życia. Ochotnicy z drugiej grupy, jako cel przychodzenia do pracy, oprócz dochodów, uznali możliwość samorealizacji i możliwość pięcia się po szczeblach kariery. W trzeciej grupie badanych znalazły się osoby, które pracowały ze względu na powołanie. Nie zwracały one uwagi na zarobki, jakie im się oferowało.

Przede wszystkim naukowcy chcieli zbadać, czy dzieci świadomie wybierają drogę, jaką podążają ich rodzice, czy też robią to podobnie, jak z niektórymi zachowaniami społecznymi, które przyjmują nie do końca świadomie.

Reklama

Na podstawie badań wysnuto wniosek, że dzieci ojców, którzy całkowicie poświęcają się pracy same w przyszłości są karierowiczami. Jeśli jednak matka zajmuje się dzieckiem w czasie, kiedy ojciec jest w pracy, to istnieje szansa na to, że dziecko pogodzi zarabianie ze znalezieniem pracy, która będzie sprawiała mu satysfakcję. Jednakże jeśli oboje rodziców podchodzą do pracy z takim samym nastawieniem, nieważne czy negatywnym, czy też pozytywnym jest niemal pewne, że dziecko pójdzie w ich ślady.

Po drugie do ekspertów przychodzą sami mężczyźni. I o dziwo nie narzekają na impotencję w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Narzekają na brak chęci.

Eksperci uważają, że taka sytuacja stała się charakterystycznym zjawiskiem dla naszych czasów we wszystkich krajach rozwiniętych. Biznes, czy praca działają jak narkotyk, całkowicie uzależniając.

W ten sposób mężczyźnie praca i tylko praca może przynieść przyjemność. Wielu współczesnych mężczyzn już zapomniało jak się należy zrelaksować i przejść ze stanu pracy w stan odpoczynku.

To jest jeden z powodów nieposiadania dzieci przez pracoholików, drugi to zwykły brak czasu na posiadanie i wychowanie dziecka. Zapatrzeni na karierę i pięcie się po kolejnych jej szczeblach mężczyźni nie myślą o spłodzeniu potomstwa.