Romans. Najlepsza dieta dla mężczyzn

Romans sprzyja odchudzaniu - do takich wniosków doszli naukowcy. Według najnowszych badań ponad połowa mężczyzn i kobiet przyznało, że skoki w bok przyczyniły się do spadku ich masy ciała.

Zdjęcie Czy zdrada jest najlepszym środkiem odchudzającym /©123RF/PICSEL

Choć do tych naukowych doniesień należy podchodzić z dużym dystansem, naukowcy zupełnie poważnie przekonują, że spadek masy ciała w trakcie romansu ma swoje psychologiczne podłoże.

Reklama

- Romans wiąże się z dużą ilością stresu i presji, jaka ciąży na niewiernej osobie - zauważa Craig Jackson, profesor psychologii z Wielkiej Brytanii.



- Ilość stresu, na jaką ta osoba jest narażona nie pozostaje bez wpływu na jej ciało. W organizmie wytwarza się adrenalina i kortyzol, hormon stresu, ciśnienie krwi wzrasta, serce przyspiesza, to wszystko przekłada się na spalaną liczbę kalorii. Poza tym, kiedy biegamy od jednego partnera do drugiego, mamy mniej czasu na jedzenie. Co również przekłada się na ilość spożywanych kalorii - dodaje naukowiec.

Kac moralny, jaki niesie ze sobą niewierność może prowadzić do depresji, a stres z nią związany może negatywnie wpływać na kondycję serca, szczególnie u mężczyzn. Dlatego też specjaliści zachęcają do bardziej konwencjonalnych metod odchudzania.