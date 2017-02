Po co na randkę, skoro od razu można iść do łóżka?

​Wydawać by się mogło, że o pokoleniu millenialsów napisano już wszystko. Wcale nie! Jego przedstawiciele nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestiach stosunków damsko-męskich.

W sieci można natknąć się na setki artykułów dowodzących, że millenialsi zrujnowali wakacyjny wypoczynek, telewizję, instytucję małżeństwa, a nawet... Wielką Brytanię. Według najnowszych danych pokolenie dzisiejszych dwudziestoparo-trzydziestolatkow zniszczyło również seks po pierwszej randce eliminując z niego... randkę.



Przeprowadzone przez dr Helen Fisher badania wskazują na to, że aż 48 proc. millenialsów nie ma oporów przed pójściem do łóżka z kimś kogo właśnie poznali - i to nawet bez dłużej rozmowy przy kawie lub lampce wina. Uczona mówi o tym "szybki seks, powolna miłość". Innymi słowy o drugiej osobie więcej dowiemy się podczas stosunku, niż od siedzenia z nią przy jednym stoliku w kawiarni..



W nowym trendzie ważny jest również aspekt... ekonomiczny. Nikogo nie trzeba przekonywać, że randki słono kosztują. Eliminując je z równania spotkanie + seks = związek można sporo zaoszczędzić.



Nie należy jednak zapominać o innej statystyce dotyczącej millenialsów. Aż 57 proc. z nich przyznaje, że czuje się samotna. Być może wspomniany "szybki seks" jest na to lekarstwem? Chęć współżycia z nieznajomymi jest też prawdopodobnie wywołana tym, że przedstawiciele pokolenia Y chodzą do łóżka rzadziej niż ich ojcowie i dziadkowie za młodu!