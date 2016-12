Jaki jest seks? To młodzi Polacy robią w łóżku

Co naprawdę dzieje się w polskiej sypialni? Czy kochając się, mamy kompleksy? Skąd się biorą? I czy tak naprawdę musimy czekać aż do trzydziestki, aby - będąc kobietą - poczuć się atrakcyjną, a będąc mężczyzną – zrozumieć kobietę w łóżku?

Zdjęcie Seks 30-latków jest bardziej dojrzały /©123RF/PICSEL

Jak wskazują badania, kobieta dopiero po przekroczeniu 30 roku życia znajduje się u szczytu swoich możliwości seksualnych. W tym wieku jajniki zwiększają bowiem produkcję testosteronu - męskiego hormonu odpowiadającego za popęd płciowy. Mężczyzna dochodzi do tego etapu o zgoła dekadę wcześniej, co może prowadzić do nieporozumień na tle seksualnym u partnerów - rówieśników.

To po trzydziestce najczęściej kobiety lubią przejmować inicjatywę, chcą bawić się seksem i nie wstydzą się swoich pragnień. Śmiało i odważnie udzielają partnerowi wskazówek, oczekując, że ukochany będzie zaspokajał ich seksualne potrzeby.



Trzydziestoletni mężczyźni bardzo często mają już za sobą liczne kontakty seksualne, z których uczą się, co najbardziej cieszy kobietę. Dlatego między innymi po pewnym czasie stają się bardziej czułymi i wyrozumiałymi kochankami. Mniej impulsywnie reagują też, gdy kobieta nie ma ochoty na seks, a jedynie pragnie się poprzytulać.



W pewnym momencie mężczyzna zaczyna dostrzegać, że przyjemność, jaką gwarantuje kobiecie, procentuje na ich przyszłych kontaktach seksualnych. Zadowolenie partnerki staje się dla niego "punktem honoru" i oceną jego samego.