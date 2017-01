Impotencja. Im więcej pracy tym gorzej

Seksuolodzy żartują, że praca stworzyła z małpy człowieka, a potem z człowieka stworzyła impotenta. Okazuje się, że i w tym żarcie jest nieco prawdy.

Seksuolodzy biją na alarm. Przyczyną tego alarmu są po pierwsze żony i dziewczyny pracoholików, które narzekają na to, iż mężczyzna wraca do domu i nawet przez głowę nie przejdzie mu myśl o seksie. Po drugie do ekspertów przychodzą sami mężczyźni. I o dziwo nie narzekają na impotencję w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Narzekają na brak chęci.

Eksperci uważają, że taka sytuacja stała się charakterystycznym zjawiskiem dla naszych czasów we wszystkich krajach rozwiniętych. Biznes, czy praca działają jak narkotyk, całkowicie uzależniając. Człowiek całą swoją energię, w tym seksualną poświęca na pracę. Podwyższanie swych kwalifikacji, dążenie do profesjonalizmu wciąga niczym hazard. Jest jak wygrana, która zwiększa prestiż, samoocenę i ocenę w oczach kolegów z pracy, którzy są przecież konkurencją.

W ten sposób mężczyźnie praca i tylko praca może przynieść przyjemność. Wielu współczesnych mężczyzn już zapomniało jak się należy zrelaksować i przejść ze stanu pracy w stan odpoczynku.

Po dniu pełnym walki o klienta, nerwach związanych z podpisywaniem kolejnych umów, kiedy działa się na pełnych obrotach niektórym trudno zmniejszyć je, aby dostroić się do intymności, która jest niezbędna do udanego seksu.

Należy pamiętać, że seks ma ogromne możliwości rekreacyjne. Intymność daje silny przypływ pozytywnych emocji i przywraca siły fizyczne. Lekarze zalecają, że mężczyźni, którzy mogą, ale z powodu zmęczenia po pracy nie chcą, powinni wybrać takie pozycje, które dadzą im satysfakcję małym kosztem.