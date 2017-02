Hater - Tinder dla tych, którzy nienawidzą

Ludzie łączą się w pary dlatego, że lubią te same rzeczy. Ale wiecie co? Jeszcze trwalsze związki mogą powstać w oparciu o rzeczy, których równie mocno nienawidzimy.

Zdjęcie Hater - czy ta apka zrewolucjonizuje sposób w jaki umawiamy się na randki? /materiały prasowe

Hater to nowa aplikacja będąca Tinderem dla tych, którzy lubią ponarzekać. Nie przepadasz za poniedziałkami, festiwalami muzycznymi bądź nowym prezydentem USA? Wystarczy ruch kciukiem w dół na ekranie smartfona z zainstalowaną appką. Po odpowiedzeniu na kilka pytań z cyklu "lubisz/nienawidzisz" program zaproponuje ci zawarcie znajomości z osobami płci pięknej, które nie przepadają za tymi sami rzeczami lub osobami.

Co ciekawe, Hater pomoże też w "zagadaniu" do potencjalnej partnerki - mianowicie umożliwi on zagranie z nią w grę przypominającą Cards Against Humanity (gra karciana, w której celem gracza jest uzupełnianie luk w zdaniach najśmieszniejszymi wyrazami bądź frazami - red.). Musimy przyznać, że jest to intrygujący sposób na to, aby "zarobić" punkty jeszcze przed pierwszą randką!

Pomysł ten jest genialny w swojej prostocie. W chwili gdy piszemy te słowa aplikacja jest jeszcze w fazie betatestów, jednakże na jej premierę nie trzeba będzie długo czekać. Już 8 lutego pojawi się ona w AppStore (system iOS). Na Androidzie zadebiutuje ona wiosną.



Haters gonna hate? Niekoniecznie. Może się okazać, że to właśnie wśród nienawiści odnajdzie się swoją prawdziwą miłość...