Gra wstępna. Jak to robić?

Gra wstępna zostaje przez nas pomijana jako niepotrzebna. Jednak jest to bardzo ważny element. Zwłaszcza, że może to się opłacać. Jak się za to zabrać?

Zdjęcie Kobietom najbardziej brakuje pocałunków /©123RF/PICSEL

Większość osób wie, że dla mężczyzn najważniejsza część zbliżenia odbywa się w sypialni, albo w jakimkolwiek miejscu pozwalającym na swobodę ruchów. Jednak kobietom to nie wystarczy. Najważniejsza dla nich jest gra wstępna. Potrzebują rozgrzewki.



Błędem jest rozpoczynanie zabawy dopiero w sypialni. Na start można już wyjechać w drodze do domu, czy w restauracji mówiąc sobie drobne sprośności, czy wysyłając niegrzeczne SMS-y. Można rozpocząć zabawę w każdym miejscu i o każdej porze.

W chwili, kiedy wrócimy do domu możemy mieć przed sobą bardzo rozpaloną kobietę. Jednak nie zawsze. Warto wówczas okazać jej nieco czułości i postarać się, żeby poczuła się bezpiecznie i pewnie. Naukowcy od pewnego czasu udowadniają, że dłuższe przytulenie pozytywnie wpływa na relacje z osobą przytulaną i wzmacnia jej poczucie bezpieczeństwa.

Może to się wydać bardzo banalne, ale kobiety lubią słuchać komplementów. Również tego elementu nie można zaniedbać. Znacznie ułatwi to kolejny krok, czyli pieszczoty.



Delikatne pociągnięcia po ramionach partnerki, czy po jej szyi potrafią pobudzić nawet najzimniejsze kobiety.

Na szczęście dla nas damskie ciało ma całkiem sporo punktów erogennych i nim dojdziemy do właściwej bazy możemy długo i powolnie poeksperymentować na jej ciele. Tym bardziej, że te eksperymenty mogą być bardzo przyjemne.

Największym błędem na tym etapie byłoby spieszenie się z rozebraniem partnerki (wszak mamy ochotę na romantyczny seks).

Proces rozbierania należy nieco przeciągnąć i zacząć się bawić jakbyśmy chcieli rozpakować prezent bez zniszczenia go. Uwierzcie panowie, naszym partnerkom to się spodoba.

Po jednym z badań przeprowadzonych przez naukowców okazało się, że kobietom brakuje rzeczy najbanalniejszej. 90 procent kobiet przyznało, że najbardziej brakuje im pocałunków.