Co powiedzieć gdy ona pyta "Z iloma spałeś wcześniej?"

To pytanie od lat powraca niczym bumerang: Jaka jest ta "właściwa" ilość partnerów seksualnych. Właściwa w kontekście odpowiedzi na krępujące pytanie "Z iloma wcześniej spałeś, kotku?".

Zdjęcie "Z iloma wcześniej spałeś?" - to pytanie prędzej, czy później się pojawi

Wydaje wam się, że to bardzo osobista sprawa? Oczywiście, ale często zdarza się tak, że wchodząc z kimś w bliższą relację w pewnym momencie pojawi się pytanie o ilość dotychczasowych partnerów seksualnych.



Po otrzymaniu takiego pytania każdy z nas będzie się zastanawiał, co odpowiedzieć, żeby nie odstraszyć drugiej osoby. Bo przecież gdy przyznamy się do bujnego życia erotycznego, może nie zostać to odebrane dobrze. Z kolei, gdy zaniżymy ilość kochanek/kochanków, możemy zostać posądzeni o brak doświadczenia w jakże istotnej przecież kwestii.



Nad tym problemem pochylili się ostatnio naukowcy z brytyjskich uniwersytetów w Nottingham, Swansea i Bristolu. Przebadali oni grupę 188 mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 35 lat, aby dowiedzieć się, jaka jest idealna i "bezpieczna" do wyznania ilość partnerów.



Co się okazało? Że zarówno dla mężczyzn i kobiet ta liczba wynosi... trzy. Z małym zastrzeżeniem - dla par będących w wieloletnich związkach, ilość partnerów spada do dwóch.



Badania brytyjskich naukowców dowodzą również, że mężczyźni, którzy mieli więcej niż sześć partnerek seksualnych mniej pociągają kobiety. Wszystko dlatego, że tacy faceci w oczach pań są mniej skłonni do budowania długofalowych związków.

Zdjęcie Kobiety bardziej pociągają mężczyźni, którzy przyznają się do mniejszej ilości partnerek w przeszłości

Inne wnioski uczonych mówią o tym, że z kolei panowie wolą nawiązać relacje seksualne z dziewicami lub kobietami z małym doświadczeniem łóżkowym.



Omawiając wyniki badań, naukowcy ujawnili również średnią ilość partnerów seksualnych, do których przyznali się ankietowani. Wynosiła ona odpowiednio 5.81 dla kobiet i 8.4 dla mężczyzn.



Jaki z tego morał? Bardzo prosty - mniej wiesz, lepiej śpisz.