Co jeść, by lepiej radzić sobie w łóżku?

To nie żart. Pokarmy lądujące w naszych żołądkach mają ogromny wpływ na nasze życie łóżkowe. Co warto włączyć do swojej diety, aby seks był jeszcze przyjemniejszy?

Gorzka czekolada i... czosnek

W kwestii smaku są to totalne przeciwieństwa, ale składniki zawarte w gorzkiej czekoladzie i czosnku pozytywnie wpływają na krążenie krwi. To przełoży się bezpośrednio nie tylko na odporność na choroby serca, ale również erekcję. To naturalny sposób na to, aby była ona silniejsza.



Co więcej, gorzka czekolada sprawi, że poprawi się wasz humor, a co za tym idzie będziecie mieć większą ochotę na seks. Pamiętajcie tylko, aby drugiego z wymienionych "specyfików" nie jeść bezpośrednio przed wejściem do sypialni...



Orzechy i ryby

Ich regularne spożywanie będzie miało wpływ na pracę najbardziej liczącego się w czasie stosunku narządu. Dzięki orzechom nie tylko wzrośnie poziom waszego libido. Pomagają one w odpowiedniej regulacji gospodarki hormonalnej, dzięki czemu są nieocenione w walce z zaburzeniami erekcji.



Dlaczego warto też włączyć do diety ryby? Zawarte w nich witaminy B3 i B6 poprawią krążenie oraz zadbają o odpowiedni poziom prolaktyny odpowiedzialnej za zaspokojenie seksualne.



Brokuły i owies

Te dwa składniki twojej nowej diety podniosą twój poziom testosteronu. Innymi słowy będziesz miał większą ochotę na seks. W przypadku owsa wykazano, że u regularnie spożywających go mężczyzn poziom "hormonu męskości" jest wyższy, niż u stroniących od niego panów.

Awokado i truskawki

Awokado to kolejny owoc, który poprawiając krążenie krwi przyczyni się do wzmocnienia erekcji. Ponadto jest ono bogate w witaminy o działaniu przeciwnowotworowym. Truskawki mogą natomiast zwiększyć liczbę plemników w nasieniu i poprawić jego jakość.